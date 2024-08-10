اعرف موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 بالجامعات لجميع الشعب

تنسيق المرحلة الثانية 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 بفارغ الصبر، حيث ستفتح هذه المرحلة أبوابها للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات القمة في المرحلة الأولى، تعد هذه المرحلة فرصة جديدة للطلاب لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات التي تتيح لهم فرصًا مستقبلية واعدة.

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2024 بناءً على نتائج المرحلة الأولى والتي سيتم التسجيل فيها يوم الإثنين المقبل الموافق 12 أغسطس 2024، ويقدم “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيقات المرحلة الثانية بالجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024

ومن المقرر بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2024 عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مما يوفر للطلاب فرصة لتقديم رغباتهم بناءً على الحدود الدنيا التي تحددها الوزارة، ومن المتوقع أن تتضمن هذه المرحلة مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات طلاب الثانوية العامة في مختلف المجالات الأكاديمية.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024

توقعات تنسيق كليات الصيدلة 2024:

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة المنصورة: 370 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة أسيوط: 369.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة المنيا: 369 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة الزقازيق: 369 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة طنطا: 368.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة القاهرة: 368.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة دمنهور: 368.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 368.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة بني سويف: 368 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 صيدلة وتصنيع دوائي جامعة كفر الشيخ: 368 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة الإسكندرية: 368 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة بورسعيد: 368 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة المنوفية: 368 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة عين شمس: 367.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة الفيوم: 367.5 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة جنوب الوادي: 367 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 جامعة حلوان: 367 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024 صيدلة مدينة السادات: 367 درجة

تنسيق المرحلة الثانية 2024

توقعات تنسيق كليات الطب البيطري علمي علوم 2024

طب بيطري المنصورة: 362.5 درجة

طب بيطري الزقازيق: 361.0 درجة.

طب بيطري سوهاج: 360.5 درجة

طب بيطري كفر الشيخ: 360.5 درجة

طب بيطري عين شمس: 359.0 درجة

طب بيطري جنوب الوادي: 359.0 درجة

هندسة بورسعيد: 359.0 درجة

هندسة طنطا: 358.0 درجة

طب بيطري أسيوط: 358.0 درجة

طب بيطري الإسكندرية: 358.0 درجة

طب بيطري المنوفية: 358.0 درجة

طب بيطري دمنهور: 357.5 درجة

طب بيطري القاهرة: 356.5 درجة

طب بيطري بنها: 356.5 درجة

طب بيطري المنيا: 356.0 درجة

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية: 355.0 درجة

طب بيطري مدينة السادات: 354.5 درجة

طب بيطري أسوان: 354.5 درجة

طب بيطري العريش: 353.5 درجة

طب بيطري بني سويف: 353.5 درجة

طب بيطري مطروح: 353.0 درجة

طب بيطري الوادي الجديد: 352.5 درجة.

قد يهمك أيضا..

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2024

فتح باب القبول بكليات الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد