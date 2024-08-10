رابط تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 والحد الأدنى للقبول

بدأ الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات والمعاهد استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 للقبول في المرحلة الأولى، والتي تستمر لمدة 5 أيام وتشمل طلاب الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، يأتي ذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي لكل شعبة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة كالتالي:

جاء الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، مما يشمل 23,850 طالبًا.

الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، بإجمالي 15,355 طالبًا.

الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، بمجموع 73,995 طالبًا، وبذلك، يصل إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى إلى 113,200 طالب وطالبة.

مؤشرات التنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2024:

تشير المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة 2024 إلى ارتفاع في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح 81.3%، كما ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على مجموعات عالية في نتيجة الثانوية العامة 2024، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي، حيث من المتوقع أن يبدأ القبول بكليات الطب من 92% وكليات طب الأسنان من 91%.

وقد أظهرت إحصائيات الناجحين أن نسبة الطلاب الحاصلين في الثانوية العامة 2024 على مجموع بين 90% و95% بلغت 5.57%، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي. هذه المؤشرات تشير إلى احتمالية ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالكليات بنسبة لا تقل عن 1% عن العام السابق.

رابط التنسيق واختبارات القدرات للتسجيل في المرحلة الأولى:

كما يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب على مدار الساعة حتى يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، ويمكن للطلاب الدخول عبر الموقع من خلال الضغط هنا ، كما أعلن مكتب التنسيق أن 101 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب هذه الاختبارات للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

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