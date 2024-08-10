تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 بالجامعات.. وموعد التسجيل في موقع التنسيق

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 حيث سيبدأ التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني يوم الإثنين المقبل، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للطلاب الذين يسعون للالتحاق بكليات القمة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 لطلاب الثانوية العامة حيث يأتي هذا الترقب في ظل استعداد الطلاب لتحديد خياراتهم الجامعية بناءً على نتائجهم ومجاميعهم، ومن المقرر أن يكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني هو الخطوة الأولى نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024

يصل الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 إلى 90.48%، مما يستدعي استعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم بشكل دقيق، ومع بدء فترة التسجيل يوم الإثنين المقبل، ستتضح الصورة بشأن مدى تنافس الطلاب على الأماكن المتاحة في كليات التخصصات العلمية، مما يضفي مزيدًا من الأهمية على هذه الفترة الحاسمة.

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024

من المتوقع أن يرتفع تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024 في القطاع الطبي بنسبة تصل إلى 2%، أي ما يعادل 11 درجة، مقارنة بالعام الماضي، يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري بين 92% و95%.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024

ويتراوح تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 في القطاع الهندسي الحد الأدنى للقبول بنسبة تصل إلى 3.9%، ما يعادل 15 درجة، ويُتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة بين 87.9% و88.5%.

أما القطاع الأدبي: يُتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بنسبة تقارب 2%، بما يعادل حوالي 9.5 درجة، نتيجة لتراجع عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، ويُتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بين 84% و86%.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024

موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024

ينطلق التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 ولجميع الشعب الأدبية والرياضية بالكليات من يوم الاثنين، 12 أغسطس 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة، 16 أغسطس 2024.

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى علمي علوم: 90.48% أو ما يعادل 371 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة: 87.07% أو ما يعادل 357 درجة.

تنسيق المرحلة الأولى 2024 ادبي: 68.29% أو ما يعادل 280 درجة.

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