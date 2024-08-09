ننشر مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولي علمي رياضة

مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ، شهدت محركات البحث على الإنترنت زيادة كبيرة من قبل طلاب شعبة علمي رياضة في البحث عن تنسيق الكليات لكافة الجامعات في مصر.

وفقاً لتنسيق العام الماضي (2023)، من المتوقع أن تكون نتائج تنسيق 2024 متقاربة. فيما يلي نموذج استرشادي لتنسيق شعبة علمي رياضة لعام 2023:

مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة

مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة بترول وتعدين السويس: 386 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة الزقازيق: 364.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة المنصورة: 364.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة عين شمس: 363.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 362.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة دمياط: 361.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة بورسعيد: 359 درجة.|



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة طنطا: 358 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة بنها بشبرا: 357.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة الإسكندرية: 357 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة حلوان: 356.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة كفر الشيخ: 356.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة دمنهور: 356 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة بنها: 355.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة السويس: 355 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة المنوفية بشبين الكوم: 355 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة حلوان بالمطرية: 354 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة الفيوم: 352.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة جنوب الوادي: 351.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة بني سويف: 351 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة أسوان: 350 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة المنيا: 350 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة سوهاج: 349.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة أسيوط: 349 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. هندسة الطاقة أسوان: 348.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة: 347.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات عين شمس: 345.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات المنصورة: 343.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. حاسبات ومعلومات دمياط: 342.5 درجة.



مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة .. تخطيط عمراني القاهرة: 342 درجة.

للحصول على أحدث المعلومات حول تنسيق كليات 2024 والتقديم، يمكن للطلاب زيارة موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المتاح هنا.