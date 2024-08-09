تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2024.. زيادة عن العام الماضي

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2024.. تصدرت تلك الكلمات قوائم الأكثر تداولًا على محركات البحث في الساعات الماضية، بالتزامن مع استمرار تنسيق طلاب الثانوية العامة.

ومع كثرة البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 تجاوزت 81.3% بزيادة قدرها أكثر من 2.25% عن العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح في الشعبة العلمية علوم بلغت 80.64%، في حين وصلت إلى 86.36% للشعب العلمية الرياضية.

ومع ارتفاع نسب النجاح، زادت التكّهنات بشأن ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالكليات عن العام الماضي للشعبتين، والتي منها الحدود الدنيا في تنسيق كلية ذكاء اصطناعي علمي علوم 2024 وغيرها من الكليات.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2024

وأشار خبراء تعليم إلى أنه بتحليل شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2024 يتضح أن المؤشرات الأولية عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2024، تشير إلى ارتفاع الحدود الدنيا عن العام الماضي لتتخطي الـ357.5 درجة، ويكون ارتفاع من درجة إلى 4 درجات.

أمّا فيما يخص الشعبة الرياضية، فمن المتوقع أن الحدود الدنيا في تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2024 سترتفع أكثر من 337 درجة، أي سيكون الارتفاع ما بين 3 درجات إلى 8 درجات، وذلك حال الاستقرار على ذات الأعداد التي جرى قبولها العام الماضي بالكليات.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم العام الماضي

وجاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم في العام الماضي 2023 على النحو التالي:

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ قسم علوم: من 364 درجة.

تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة قسم رياضة: من 347.5.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم: من 361 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم: من 360 درجة.

-تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي شبين الكوم علوم: من 360 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي الغردقة علوم: من 359 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم: من 358 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم: من 357 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة: من 346 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي كفر الشيخ رياضة: من 338 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي تخصص حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة: من 338 درجة.

أقرأ أيضا:

كل المعلومات عن تنسيق الجامعات 2024.. (إنفوجراف)

أماكن تظلمات الثانوية العامة2024 وخطوات التقديم