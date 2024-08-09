كل المعلومات عن تنسيق الجامعات 2024.. (إنفوجراف)

تنسيق الجامعات 2024.. استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

حملة إعلامية للتوعية بخطوات تنسيق الجامعات 2024

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي في بيان حصل “الموجز” على نسخة منه، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الانفوجرافات الحالية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الخميس، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024، للشعب العلمية والهندسية والأدبية والتي جاءت كالتالي:

الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 % فأكثر ويبلغ عددهم 23850 طالب

الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر ويبلغ عددهم 15355طالب

الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر وعددهم 73995 طالب

ويبلغ إجمالي أعداد الطلاب في المرحلة الأولى 113200

موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024

وحددت الوزارة موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات ، بحيث يبدأ تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2024، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 16/8/2024.

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