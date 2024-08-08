رسميًا.. ننشر الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024 الناجحين في الدور الأول، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 16/8/2024وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2024

ويستعرض “الموجز” الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق والذي جاء كما يلي:

الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 % فأكثر ويبلغ عددهم 23850 طالب

الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر ويبلغ عددهم 15355طالب

الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر وعددهم 73995 طالب

ويبلغ إجمالي أعداد الطلاب في المرحلة الأولى 113200

اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي

وأكد بيان صادر عن وزارة التعليم العالي حصل “الموجز” على نسخة منه ، أن القيادة السياسية تهتم بتطوير منظومة التعليم العالي ، بل ويحظى قطاع التعليم العالي بدعم ومتابعة مباشرة منها ليكون قادر علي الوفاء بدوره وأداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية علي النحو الأكمل ، وتجلي ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف إلي رفع جودة التعليم والبحث العلمى وتطبيقاتهً، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال ، وذلك حتي يمكن تحقيق مستقبل تعليمي وعملي ناجح وأن يوفقنا الله عز وجل إلي تلبية رغباتكم وتحقيق طموحاتكم المشروعة والنبيلة في مكان مناسب في مؤسسات التعليم العالي.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية الحكومية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق .

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات الحكومية:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

تعليمات هامة للطلاب قبل التسجيل في موقع التنسيق

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصورعن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

- النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

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