تفاصيل «تنسيق الجامعات 2024».. إليك قائمة كليات تقبل من 70% علمي|تفاصيل

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2024، يبدأ الطلاب استعداداتهم لعملية تنسيق الجامعات لعام 2024، حيث تتزايد عمليات البحث عن الكليات التي تقبل الطلاب بمعدلات 70% سواء في القسم العلمي أو الأدبي.

وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" قائمة بالكليات الجامعية التي تقبل من 70% شعبة العلمي.

تنسيق الجامعات 2024

قائمة بالكليات التي تقبل من 70% علمي

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة: 280.0 درجة.

-كلية دار العلوم انتساب موجه جامعة القاهرة: 279.5 درجة

-كلية آداب جامعة القاهرة 274.5 درجة.

-كلية حقوق جامعة القاهرة 259.5 درجة.

-كلية آداب انتساب موجه جامعة القاهرة 258.5 درجة.

-كلية زراعة جامعة القاهرة 285.5 درجة.

-كلية تجارة جامعة بنها 287.5 درجة.

-كلية تربية نوعية موسيقية جامعة القاهرة 212.0 درجة.

-كلية حقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 250.0 درجة.

-كلية تربية نوعية جامعة القاهرة 254.0 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 252.0 درجة.

-كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 248.0 درجة.

-كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس 250.0 درجة.

-كليةحقوق عين شمس 252.5 درجة.

-كلية آداب انتساب موجه عين شمس 253.5 درجة.

-كلية حقوق عين شمس 232.3 درجه.

ـكلية آداب انتساب موجه عين شمس 253.5 درجة.

-كلية تربية بنات جامعة عين شمس 287.5 درجة.

-كلية آداب بنات عين شمس 256.0 درجة.

-كلية تربية بنات عين شمس رياضة 258.0 درجة.

-كلية تربية ( طفولة) عين شمس 262.0 درجة.

-كلية آداب عين شمس 265.0 درجة.

-كلية تربية «تعليم ابتدائي » بنات عين شمس 270.0 درجة.

-كلية تربية «تعليم ابتدائي » عين شمس 272.5 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه عين شمس 278.0 درجة.

-كلية زراعة عين شمس رياضة 282.5 درجة.

-كلية تربية عين شمس رياضة 277.5 درجة.

-كلية تربية نوعية عين شمس 245.0 درجة.

-كلية آداب انتساب موجه حلوان 251.5 درجة.

تنسيق الجامعات 2024

-كلية آداب حلوان 261.5 درجة.

-كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277.0 درجة.

-كلية تربية حلوان 287.0 درجة.

-كلية حقوق حلوان 251.0 درجة.

-كلية حقوق انتساب موجه حلوان 247.5 درجة.

-كلية تربية حلوان رياضة 272.5 درجة.

-كلية تربية «تعليم ابتدائي»حلوان 269.0 درجة.

-كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 268.0 درجة.

-كلية تربية «طفولة» حلوان رياض أطفال 258.0 درجة.

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