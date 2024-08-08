تنسيق المرحلة الأولى .. كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2024

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2024.. في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي أعلن مكتب التنسيق عن المواعيد الخاصة بإدخال الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولي وذلك من خلال معامل التنسيق المتاحة في الجامعات الحكومية، حيث سوف تفتح هذه المعامل يومياً بداية من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً خلال فترة المرحلة.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 للمرحلة الأولى

كما أوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطلاب الراغبين فى تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 للمرحلة الأولى القيام بالتقديم عبر الحاسب الشخصي، حيث سوف يكون الموقع متاحاً على طوال 24 ساعة طوال أيام تنسيق المرحلة الأولي.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن إدخال أو تعديل الرغبات سوف ينتهي في الساعة 7 مساءً في آخر يوم من تنسيق المرحلة الأولي .

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولي

وفي سياق أخر، أصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بيانا بشأن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولي وذلك الطلاب االثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى إرشادات والمواعيد الخاصة بتقديم الطلاب لرغباتهم عبر الموقع الإلكتروني ضمن تنسيق المرحلة الأولي .



موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

حيث كشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الأولي بداية من يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري وحتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، وذلك وفقاً للحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولي والذي تضمن التالي :



- الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولي شعبة علمي علوم هو 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48%، بإجمالي 23850 طالباً.



- الحد الأدنى تنسيق المرحلة الأولي شعبة الهندسية هو 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07%، بإجمالي 15355 طالباً.



- الحد الأدنى تنسيق المرحلة الأولي لـ الشعبة الأدبية هو 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29%، بإجمالي 73995 طالباً.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب في المرحلة 113200 من جميع الشعب.

تنسيق القبول في الجامعات

حيث يتم تحديد الحدود الدنيا للقبول بناءً على نتائج امتحانات الثانوية العامة ويتم الإعلان عن الكليات المختلفة، التخصصات المتاحة، وأعداد الطلاب المقبولين

جدير بالذكر أنه يتم القبول في الجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في إطار تقديم خدمة مجانية متاحة على الموقع للطلاب عبر الرابط التالي: www.tansik.digital.gov.eg.

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