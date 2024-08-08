الآن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. الشعبة العلمية : 90.48%

ننشر تعليمات التنسيق كاملة ..

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات .. أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا منذ قليل بشأن الإعلان عن الحد الأدنى الأدني لطلاب الثانوية العامة 2024 لـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، حيث أكدت الوزارة على النقاط تنشرها “الموجز” في التقرير التالي:

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب من يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، وفقًا للحد الأدنى التالي:

الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية : 280 درجة فأكثر (68.29% فأكثر) - عدد الطلاب: 73995



الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية :371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر عدد الطلاب: 23850



الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الهندسية : 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر.



رابط موقع التنسيق الالكتروني

تعليمات نظام التنسيق الإلكتروني “ للمرحلة الأولى” :

يتم القبول في الجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وهي خدمة مجانية متاحة على الموقع: www.tansik.digital.gov.eg.



ستعمل معامل الحاسبات في الجامعات الحكومية خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.



يمكن للطلاب تقديم رغباتهم لمدة خمسة أيام.

المواعيد الخاصة بإدخال الرغبات :

يت إدخال رغبات طلاب المرحلة الأولي من التنسيق عبر المعامل المتاحة في الجامعات الحكومية: تفتح هذه المعامل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.



يمكن لطلاب المرحلة الأولي من التنسيق التقديم عبر الحاسب الشخصي، حيث سيكون الموقع متاحًا على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وشددت وزارة التعليم العالي علي أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

تعليمات وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الأولي للتنسيق :

وزارة التعليم العالي : سيتم إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من جميع الشعب وعلي الطالب القيام اختيار رغباتك منها.



وزارة التعليم العالي : سوف يتم عرض الموقع أيضًا الحد الأدنى للقبول في الكليات في السنوات السابقة لمساعدتك في اختيار الكليات المناسبة لمجموعك.



وزارة التعليم العالي : علي الطالب القيام بمناقشة أسرته في ترتيب اختياراتك بعناية، وذلك ضمان أن تعكس اختياراتك رغباتك وقدراتك.



وزارة التعليم العالي : إذا قام الطالب باختيار كلية خارج النطاق الجغرافي المحدد له، سوف يقوم البرنامج بإخطار الطالب بذلك وعليه القيام في هذه الحالة تعديل رغبته.

قد يهمك أيضا..

كل ما تريد معرفته عن جامعة بني سويف الأهلية 2024|تفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي.. اعرف كليتك