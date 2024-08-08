الآن مؤشرات تنسيق تجارة انجلش 2024 في جميع جامعات مصر

تنسيق تجارة انجلش

يبدأ الطلاب في البحث عن تنسيق تجارة انجلش 2024 خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتأتي كلية تجارة أنجلش 2024 كأحد الاختيارات الأكثر جذبًا للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم يجمع بين التخصصات التجارية واللغة الإنجليزية، مما يعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل التي تخص تنسيق تجارة انجلش 2024 لأنها كلية واحدة من الكليات التي تحظى بإقبال كبير كل عام، حيث تسهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات متعددة مثل الإدارة، التمويل، التسويق، والمحاسبة، بالإضافة إلى تميز خريجيها في التواصل باللغة الإنجليزية، وهي مهارة مطلوبة بشدة في سوق العمل.

تنسيق تجارة انجلش 2024

تنسيق تجارة انجلش 2024

يتوقع أن يشهد تنسيق تجارة انجلش 2024 بعض التغيرات التي تعتمد على نسبة النجاح العامة، ومستويات الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الثانوية العامة، ومع اقتراب موعد إعلان التنسيق، سيبدأ الطلاب في مقارنة نتائجهم مع متطلبات القبول لتحديد ما إذا كانت الكلية تتماشى مع طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، لذلك نستعرض لكم تنسيقات كلية تجارة أنجلش وهي كالتالي:

تنسيق تجارة انجلش 2024 القاهرة: 314.0 درجة بنسبة 76.58%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 إدارة أعمال حلوان: 314.0 درجة بنسبة 76.58%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 العريش: 313.5 درجة بنسبة 76.46%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 الإسكندرية: 310.5 درجة بنسبة 75.73%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 عين شمس: 309.0 درجة بنسبة 75.48%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 جنوب الوادي: 305.5 درجة بنسبة 74.51%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 المنصورة: 305.5 درجة بنسبة 74.51%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 الزقازيق: 305.5 درجة بنسبة 74.51%.

تنسيق تجارة انجلش 2024

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم بنها: 300.0 درجة بنسبة 73.17%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم انتساب موجه القاهرة: 299.5 درجة بنسبة 73.04%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم 2024 المنوفية بشبين الكوم: 296.5 درجة بنسبة 72.31%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم 2024 قناة السويس بالإسماعيلية: 296.5 درجة بنسبة 72.31%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم كفر الشيخ: 296.0 درجة بنسبة 72.19%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم بور سعيد: 296.0 درجة بنسبة 72.19%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم انتساب موجه الإسكندرية: 295.0 درجة بنسبة 71.95%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم انتساب موجه عين شمس: 294.5 درجة بنسبة 71.82%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 أسوان: 294.5 درجة بنسبة 71.82%.

تنسيق تجارة انجلش 2024 طنطا: 294.0 درجة بنسبة 71.70%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم دمنهور: 294.0 درجة بنسبة 71.70%.

تنسيق تجارة انجلش علمي علوم إدارة أعمال انتساب موجه حلوان: 293.5 درجة بنسبة 71.58%.

تنسيق كلية تجارة 2024

تنسيق كلية تجارة 2024 السويس: 292.0 درجة بنسبة 71.21%.

تنسيق كلية تجارة 2024 مدينة السادات: 289.5 درجة بنسبة 70.60%.

تنسيق كلية تجارة 2024 أسيوط: 289.5 درجة بنسبة 70.60%.

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