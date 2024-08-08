كل ما تريد معرفته عن جامعة بني سويف الأهلية 2024|تفاصيل

تزايدت خلال الأيام الماضية استفسارات الطلاب حول مصاريف جامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2024، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، تمهيدًا للالتحاق بها، وتُعد الجامعة واحدة من أبرز الجامعات الأهلية في مصر، حيث أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كليات جامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2024

وأشارت الجامعة في بيان صادر عنها، إلى أن باب التقديم مفتوح لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحة أن الكليات المتاحة تشمل: كلية الطب البشري، و كلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة لكلية الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم، وكلية التجارة، وكلية الإعلام، وكلية التمريض، وكلية الآداب، وكلية الصيدلة، و كلية علوم الفضاء.

جامعة بني سويف الأهلية

الأوراق المطلوبة بجامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2024

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم، أوضحت الجامعة أنه يجب على الطلاب تقديم إيصال سداد رسوم طلب الالتحاق، مع صورة من بيان الدرجات وشهادة الميلاد.

خطوات التقديم بجامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2024

كما حددت الجامعة خطوات التقديم، التي تبدأ بتسجيل بيانات الطالب على رابط الجامعة الإلكتروني من خلال الضغط هنا ، وتسديد الرسوم الإدارية المقدرة بـ 1500 جنيه، وإيداعها في الحساب البنكي المخصص لذلك.

كما سيتم إجراء تنسيق داخلي للمتقدمين وفقًا للمجموع الاعتباري للشهادات المعادلة والحد الأدنى للقبول، على أن يتم استبعاد الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى المطلوب، وسيتم إخطار الطلاب بنتائج التنسيق عبر البريد الإلكتروني أو الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وبعد القبول، يتعين على الطلاب المقبولين تسليم المستندات المطلوبة في مقر الجامعة ببني سويف.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر، انه من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من إعلان النتائج ، كما تبدأ المرحلة الأولى فور تسليم النتائج لمكتب التنسيق، ثم تجتمع اللجنة العليا لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية، وسيبدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة.

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