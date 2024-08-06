الثانوية العامة.. رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني الرسمي

تصدّر البحث عن رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني الرسمي قوائم محرك جوجل في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، قد أعلن نسب نجاح الثانوية العامة 2024، بالإضافة لتكريم الأوائل للشهادة الثانوية العامة 2024، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني الرسمي.

تنسيق الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم موقع التنسيق الإلكتروني لاستقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة 2024، ليكون متاحًا على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2024، سيكون متاحًا حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024.

وكان 729 ألف طالب وطالبة قد تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، ونجح منهم 590 ألف و992 طالبًا، محققين نسبة نجاح عامة بلغت 81.3%.

رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني الرسمي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة إمكانية التسجيل الإلكتروني لرغبات الكليات من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني الرسمي، على النحو التالي:

الدخول إلى رابط بوابة التنسيق الالكتروني الرسمي من بوابة الحكومة المصرية من هنــــا.

الضغط على تنسيق المرحلة الأولى من القائمة الرئيسية.

اختيار الشعبة.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الانتظار لبضع دقائق لتظهر على الشاشة الكليات المتاحة للطالب وفقًا لمجموعه.

تدوين رغبات الكليات بالترتيب.

بعد التأكد من إتمام كافة الخطوات السابقة بشكل صحيح، الضغط على أيقونة “تقديم الطلب”..

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).

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