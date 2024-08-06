عاجل.. التعليم تصدر قرارات خصم وحرمان من الامتحانات تشمل 337 معلما .. وإحالة 9 للنيابة العامة

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. أعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال عقد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024، عدد من القضايا الخاصة بالمعلمين ضمن امتحانات الثانوية العامة 2024، لافتا إلي أن العدد الإجمالي للمعلمين الذين وقعوا في مخالفات بلغ 337 معلما.

وجاءت المحافظات التي بها مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة كالتالي :

مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة القاهرة 35 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة الجيزة 34 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة الشرقية 31 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية 25 معلما



مخالفات تخص طلاب الثانوية العامة في محافظة دمياط 12 معلما

وتم اتخاذ قرارات خصم وحرمان للمعلمين لعدد 318 معلما على النحو الآتى: -

وكشفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رسمي، عن صدور قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين تضمنت الآتي :

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. تضمنت خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 113 معلما.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. تضمنت خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 9 مع الإحالة للنيابة العامة.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. خصم 30 يوماً مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 14 معلما.



قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. تضمنت خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 4 معلما.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين.. تضمنت خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 3 معلمين.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 2 "معلم"، .

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. خصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم.

قرارات خصم وحرمان من الامتحانات للمعلمين .. خصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد واحد معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه تم اتخاذ قرارات بالخصم والانذار لعدد 158 معلم على النحو الآتي: -قرارات بالخصم من الراتب، تم اصدار عقوبة الخصم من الراتب لمدة تتراوح من يوم إلى 15 يوما) لعدد 158 معلما.

وتنشر “الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمعرفة النتيجة اضغط علي الرابط التالي: