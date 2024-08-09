تنسيق المرحلة الأولى.. خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2024

تنسيق المرحلة الأولى .. تنشر “الموجز" تقرير بشأن خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 ضمن تنسق المرحلة الأولي عقب الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2024 .

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب التنسيق فإنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 القيام بتسجيل رغباتهم في التنسيق للالتحاق بالكليات المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الأولي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

يجب على طلاب الثانوية العامة 2024 القيام بإدخال بياناتهم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب وكوده الشخصي، ثم اختيار 75 رغبة من قائمة الكليات المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الأولي.

تتضمن خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولي الآتي:



خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى .. 1.الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.



خطوات التسجيل في تتنسيق المرحلة الأولى .. 2. حديد الشعبة الدراسية.



خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى .. 3. إدخال رقم الجلوس.



خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى .. 4. تسجيل كود الطالب.



خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولي .. 5. اختيار الكليات المتاحة.



خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى .. 6. إدخال 75 رغبة.



بعد قيام الطلاب بالتسجيل ضمن تنسيق المرحلة الأولي، يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن الكلية المرشح لها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتضمن خطوات التسجيل الإلكتروني الضغط على تنسيق المرحلة الأولى، اختيار الشعبة “الشعبة الأدبية - الشعبة العلمية - الشعبة الهندسية”، إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب ، انتظار ظهور الكليات المتاحة.

ويجب علي الطالب القيام بكتابة الرغبات بالترتيب، ثم تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.

تعليمات وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الأولي للتنسيق :

تعليمات وزارة التعليم العالي : سوف يتم إتاحة قائمة بأسماء كافة الكليات والمعاهد التي تقبل من جميع الشعب “ الأدبية - العلمية - الهندسية ” وعلي الطالب القيام اختيار رغباتك منها.



تعليمات وزارة التعليم العالي : سوف يتم عرض الحد الأدنى للقبول في الكليات في السنوات السابقة وذلك من أجل مساعدة الطالب علي في اختيار الكليات المناسبة للمجموع الحاصل عليه.



تعليمات وزارة التعليم العالي : يجب علي الطالب أن يتناقش مع أسرته في ترتيب اختيارات الكليات بعناية، حتتي يتم ضمان أن تعكس اختيارات الكليات رغباتك وقدراتك.



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