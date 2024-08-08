تنسيق الكليات العسكرية وشروط الالتحاق وكيفية القبول 2024

تزايدت خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث حول تنسيق الكليات العسكرية 2024، وذلك مع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة، إذ يحرص عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة نتائج تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بما في ذلك الكليات العسكرية المختلفة لاختيار المناسب لهم.

تنسيق الكليات العسكرية

وتنشر “الموجز” في خلال هذا التقرير تنسيق الكليات العسكرية 2024، وشروط الالتحاق بها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، على هذا النحو

1.الكلية الحربية، تقبل من مجموع 65% للقسم العلمي و70% للقسم الأدبي

2-الكلية البحرية، و تقبل مجموع 65% للقسم العلمي بشرط إجادة السباحة.

3-كلية الدفاع الجوي، تقبل من مجموع 70% للقسم العلمي، بشرط الحصول على 70% في الفيزياء والرياضيات

4-الكلية الجوية تقبل من مجموع 60% للقسم العلمي و65% للقسم الأدبي.

5-الكلية الفنية العسكرية تقبل من مجموع 75%، للقسم العلمي و يشترط الحصول على 75% في الفيزياء والرياضيات

6-كلية الطب بالقوات المسلحة، تقبل من مجموع 87% للقسم العلمي.

7-الكلية العسكرية التكنولوجية، والتي تقبل من مجموع 60% للثانوية العامة و80% للثانوية الصناعية.

شروط الالتحاق بالأكاديمية العسكرية 2024

1-يكون الطالب مصري الجنسية

2 أن يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة أو، ما يعادلها أو الشهادة الثانوية، الصناعية نظام 3 سنوات و5 سنوات للكلية العسكرية التكنولوجية أو المؤهل الجامعي

3-حصول الطالب على، المؤهل من الجامعات الحكومية الخاصة فقط و وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات

4- أن يكون الطالب حسن السير والسلوك

5-لابد أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط المطلوبة

7-أن يجتاز الطالب اختبارات اللباقة، البدنية وقفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر

8-يكون الطالب غير متزوج، ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

9-يجتاز الطالب بتفوق، اختبار المعلومات العامة واختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

10-لا يقل طول الطالب عن 170 سنتيمتر لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية التي يسمح بها حتى 158 سنتميترًا.

11-يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقًا لتقييم لجنة الاختيار.

شروط القبول في الكلية البحرية 2024

من أهم شروط القبول في الكلية البحرية الحصول على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية، المعادلة من (القسم العلمي).

- أن لا يزيد السن في 1 نوفمبر 2024 على 21 عامًا.

- أن تكون النسبة المئوية للمجموع الكلي 65% فأكثر.

- إجادة الطالب السباحة إجادة تامة.

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