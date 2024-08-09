برلمانية : نتيجة الثانوية العامة 2024 حملت العديد من المفاجأت .. والتخوف من التنسيق لا أساس له

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 مثل أحد المفاجأت حيث توقع الكثيرون ارتفاع معدلات الرسوب في امتحانات الثانوية العامة وهو اعتقاد كان قائما علي الشكاوي التي انتشرت وخاصة علي صفحات السوشيل ميدا محذره من الأنسياق وراء الشائعات وخاصة فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 صفعة علي وجه معلمي الدروس الخصوصية

وأوضحت النائبة جيهان البيومي في تصريح خاص لـ “الموجز” أن نتيجة الثانوية العامة 2024 مثلت صفعة علي وجه معلمي الدروس الخصوصية وخاصة في ظل عدم قدرة بعد معلمي الدروس الخصوصية علي توقع الأسئلة وهو ما سبب في حالة صدمة لدي بعض الطلاب مشيرة إلي أن الحديث عن صعبوة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يمثل أزمة خاصة وأنه صعب علي جميع الطلاب .

برلمانية : تنسيق الجامعات مبني علي نتيجة الثانوية العامة 2024

وتابعت النائبة جيهان البيومي أن النخوف من تنسيق الجامعات غير منطقي لأن التنسيق في الأساس سوف يكون مبني علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وبالتالي من سوف يكون انعاكس لدرجات الطلاب مطالبة الجمبع بالابتعاد عن وهم كليات القمة وأن يكون تركيز الطالب في اختيار المجال الذي يمكن أن ينجح فيه مستقبلا والبعد عن أراء البعض المسبقة عن الكليات .

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2024 قد تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف. وقد بلغت نسبة النجاح العامة 81.3%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2020.

في شعبة العلوم، كانت نسبة النجاح 80.64%، بينما وصلت نسبة النجاح في شعبة الرياضيات إلى 86.36%، وبلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 80.27%. وقد تم تكريم الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات خلال المؤتمر الصحفي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنها ستستقبل طلبات التظلم على النتائج عبر الإنترنت خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، حيث سيتمكن الطلاب من مراجعة نسخ من أوراق إجاباتهم​ (Egypt Independent)​ (Ahram Online ).

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