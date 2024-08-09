كل ما تريد معرفته عن الحد الادنى للمرحلة الاولى 2024

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى .. أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" للعام 2024، مع توفير إرشادات ومواعيد تقديم الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وفي تصريح له، قال وزير التعليم العالي : "أود أن أهنئ جميع الطلاب وأسرهم على نجاحهم وتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لعام 2024، والتي تم إعلان نتائجها يوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024. وبهذه المناسبة، سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بدءاً من يوم الاثنين، 12 أغسطس 2024، حتى يوم الجمعة، 16 أغسطس 2024."

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى كما يلي:

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى .. الشعبة العلمية علوم : 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48%، بواقع 23850 طالباً.



: 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48%، بواقع 23850 طالباً. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى .. الشعبة الهندسية : 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، بواقع 15355 طالباً.



: 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، بواقع 15355 طالباً. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى .. الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، بواقع 73995 طالباً.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى 113200 طالب من جميع الشعب.

تنسيق الجامعات في مصر هو عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية بناءً على نتائج امتحانات الثانوية العامة. يتم ذلك من خلال مكتب تنسيق القبول، وهو جهة تابعة لوزارة التعليم العالي، ويهدف إلى توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد حسب درجاتهم ورغباتهم.

العملية تتضمن عدة مراحل:

إعلان نتائج الثانوية العامة: بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يتم إعلان نتائج الطلاب.

تحديد الحدود الدنيا للقبول: يقوم مكتب التنسيق بتحديد الحد الأدنى للقبول في كل شعبة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) بناءً على نسب النجاح والأعداد المطلوبة في كل كلية.



فتح باب تسجيل الرغبات: يُفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب وفقاً للحد الأدنى المحدد. يُطلب من الطلاب إدخال رغباتهم في الكليات التي يفضلونها، وفقاً لترتيب الأولويات.



توزيع الطلاب على الكليات: بعد إغلاق فترة تسجيل الرغبات، يقوم مكتب التنسيق بتوزيع الطلاب على الكليات وفقاً للدرجات والرغبات، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للكليات.

الإعلان عن نتائج القبول: تُعلن نتائج القبول وتُرسل إلى الطلاب لتأكيد قبولهم في الكليات المخصصة لهم.



المرحلة الثانية: إذا لم يتمكن بعض الطلاب من الحصول على مكان في كلياتهم المفضلة في المرحلة الأولى، تُفتح مرحلة ثانية لتسجيل رغبات جديدة وتحقيق توزيع إضافي.



هذه العملية تهدف إلى ضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للمعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات التعليم العالي في البلاد.

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