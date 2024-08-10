لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2024

تنسيق كلية الزراعة 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق كلية الزراعة 2024 وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولى لكليات 2024، حيث أن كلية زراعة تعد واحدة من الخيارات المهمة للطلاب الراغبين في التخصص في مجال العلوم الزراعية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل لطلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية الزراعة 2024 مع بدء التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني يوم الإثنين المقبل، يسعى الطلاب إلى معرفة تفاصيل الحد الأدنى للقبول في الكلية، والذي سيساعدهم في تحديد فرصهم وإعداد قوائم رغباتهم.

تنسيق كلية الزراعة 2024

تنسيق كلية الزراعة 2024 بالتفاصيل

تُعَدّ توقعات تنسيق كلية الزراعة 2024 لطلاب الثانوية العامة من النقاط الهامة التي يبحث عنها الطلاب لضمان تسجيلهم في التخصصات المناسب، فيما يلي مؤشرات تنسيق كليه الزراعة للمرحل الأولى والثانية في الجامعات المصرية:

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة المنصورة: 305 درجات

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة دمنهور: 305 درجات

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة القاهرة: 305 درجات

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة دمياط: 300 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الإسكندرية: 298.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة عين شمس: 298 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة طنطا: 291 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الزقازيق: 289.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة القاهرة علمي رياضة: 289.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الإسكندرية علمي رياضة: 289 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة كفر الشيخ: 288 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة عين شمس علمي رياضة: 286.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة أسوان: 286.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة المنوفية: 286 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة دمياط علمي رياضة: 285.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة سوهاج: 284 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الفيوم: 283.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 البيئة جامعة العريش: 282.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة قناة السويس: 282.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة بني سويف: 282 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة مطروح: 281.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الوادي الجديد: 280.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة جنوب الوادي: 280 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة أسيوط: 279 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة كفر الشيخ علمي رياضة: 275.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة المنصورة علمي رياضة: 273 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة أسوان علمي رياضة: 271.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الزقازيق علمي رياضة: 268 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة العريش: 262.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة الفيوم علمي رياضة: 262.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة المنوفية علمي رياضة: 260.5 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة بنها علمي رياضة: 260 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024 جامعة قناة السويس علمي رياضة: 258 درجة

تنسيق كلية الزراعة 2024

ما هي افضل اقسام كليه الزراعه؟

قسم الإنتاج الحيواني: يهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل في شركات الإنتاج الحيواني والداجني والشركات المرتبطة بهذا المجال.

قسم الاقتصاد الزراعي: يتخصص في تقديم المعرفة حول الأسس الاقتصادية لإدارة الموارد الزراعية وتحليل الأسواق الزراعية.

قسم أمراض النبات: يركز على دراسة الأمراض التي تصيب النباتات وتقديم حلول علاجية ووقائية.

قسم الهندسة الزراعية: يهدف إلى إعداد الكوادر الزراعية المتخصصة في تصميم وتطوير الآلات والتقنيات المستخدمة في الزراعة.

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