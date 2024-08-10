تنسيق كليات تمريض 2024
تنسيق كليات تمريض 2024 بالجامعات الحكومية والمعاهد الفنية
يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة تنسيق كليات تمريض 2024 خاصة وأنها تعد من الخيارات الجيدة التي يتجه إليها الطلاب الذين لم يحققوا مجموعًا يؤهلهم لدخول كليات الطب، وما يميز كلية التمريض هو أنها تقبل الطلاب بمجموع أقل مقارنة بكليات الطب والأسنان والصيدلة، مما يجعلها اختيارًا جذابًا لمن يسعى لدخول مجال الرعاية الصحية.
في العام الماضي، كان الحد الأدنى للقبول في تنسيق كليات تمريض 2024 لطلاب الثانوية العامة يصل إلى 81.2%، ومن المتوقع أن يشهد العام 2024 ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى نحو 82% أو 82.5%، ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق كليات التمريض 2025 المرحلة الأولى.
تفاصيل تنسيق كليات تمريض 2024
ننشر لكم كافة التفاصيل عن تنسيق كليات تمريض 2024 في المعاهد والجامعات الحكومية حيث تظل كلية التمريض خيارًا ممتازًا للطلاب الذين يسعون إلى دخول مجال الرعاية الصحية، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق المجموع المطلوب لكليات الطب.
كليات التمريض الحكومية في مصر
توفر كليات التمريض الحكومية في مصر ميزة إضافية تتمثل في نظام التكليف الذي يتيح للخريجين العمل مباشرة في المستشفيات الحكومية بعد التخرج، مما يعزز من جاذبية هذه الكليات للطلاب الذين يسعون لضمان فرصة عمل مضمونة في مجال حيوي ومطلوب والكليات التمريض المتاحة في الجامعات كالتالي:
- كليات التمريض الحكومية بورسعيد: 349.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية دمياط: 348.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية طنطا: 346.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية الزقازيق: 344 درجة
- كليات التمريض الحكومية كفر الشيخ: 342 درجة
- تنسيق كليات تمريض 2024 قناة السويس بالإسماعيلية: 341.5 درجة
- تنسيق كليات تمريض 2024 المنوفية بشبين الكوم: 339.5 درجة
- تنسيق كليات تمريض 2024 بنها: 339 درجة
- تنسيق كليات تمريض 2024 القاهرة: 338 درجة
- كليات التمريض الحكومية دمنهور: 337 درجة
- كليات التمريض الحكومية عين شمس: 336.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية الإسكندرية: 336 درجة
- كليات التمريض الحكومية حلوان: 335.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية سوهاج: 335 درجة
- كليات التمريض الحكومية مطروح: 334.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية أسوان: 334.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية الفيوم: 333.5 درجة
- كليات التمريض الحكومية أسيوط: 332 درجة
- كليات التمريض الحكومية بني سويف: 332 درجة
- كليات التمريض الحكومية المنيا: 331 درجة
- كليات التمريض الحكومية جنوب الوادي: 330.5 درجة
تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية للتمريض 2024
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية بور سعيد: 333.6 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية أسيوط: 333.5 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية المنصورة: 333 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية الزقازيق: 333 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية سوهاج: 331 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية بنها: 329.5 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية الإسكندرية: 327.5 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية إمبابة: 326.5 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية الوادي الجديد: 326 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية أسوان: 325.5 درجة
- تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية بني سويف: 325.5 درجة
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