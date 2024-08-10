تنسيق كليات تمريض 2024 بالجامعات الحكومية والمعاهد الفنية

تنسيق كليات تمريض 2024

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة تنسيق كليات تمريض 2024 خاصة وأنها تعد من الخيارات الجيدة التي يتجه إليها الطلاب الذين لم يحققوا مجموعًا يؤهلهم لدخول كليات الطب، وما يميز كلية التمريض هو أنها تقبل الطلاب بمجموع أقل مقارنة بكليات الطب والأسنان والصيدلة، مما يجعلها اختيارًا جذابًا لمن يسعى لدخول مجال الرعاية الصحية.

في العام الماضي، كان الحد الأدنى للقبول في تنسيق كليات تمريض 2024 لطلاب الثانوية العامة يصل إلى 81.2%، ومن المتوقع أن يشهد العام 2024 ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى نحو 82% أو 82.5%، ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق كليات التمريض 2025 المرحلة الأولى.

تنسيق كليات تمريض 2024

تفاصيل تنسيق كليات تمريض 2024

ننشر لكم كافة التفاصيل عن تنسيق كليات تمريض 2024 في المعاهد والجامعات الحكومية حيث تظل كلية التمريض خيارًا ممتازًا للطلاب الذين يسعون إلى دخول مجال الرعاية الصحية، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق المجموع المطلوب لكليات الطب.

كليات التمريض الحكومية في مصر

توفر كليات التمريض الحكومية في مصر ميزة إضافية تتمثل في نظام التكليف الذي يتيح للخريجين العمل مباشرة في المستشفيات الحكومية بعد التخرج، مما يعزز من جاذبية هذه الكليات للطلاب الذين يسعون لضمان فرصة عمل مضمونة في مجال حيوي ومطلوب والكليات التمريض المتاحة في الجامعات كالتالي:

كليات التمريض الحكومية بورسعيد: 349.5 درجة

كليات التمريض الحكومية دمياط: 348.5 درجة

كليات التمريض الحكومية طنطا: 346.5 درجة

كليات التمريض الحكومية الزقازيق: 344 درجة

كليات التمريض الحكومية كفر الشيخ: 342 درجة

تنسيق كليات تمريض 2024 قناة السويس بالإسماعيلية: 341.5 درجة

تنسيق كليات تمريض 2024 المنوفية بشبين الكوم: 339.5 درجة

تنسيق كليات تمريض 2024 بنها: 339 درجة

تنسيق كليات تمريض 2024 القاهرة: 338 درجة

كليات التمريض الحكومية دمنهور: 337 درجة

كليات التمريض الحكومية عين شمس: 336.5 درجة

كليات التمريض الحكومية الإسكندرية: 336 درجة

كليات التمريض الحكومية حلوان: 335.5 درجة

كليات التمريض الحكومية سوهاج: 335 درجة

كليات التمريض الحكومية مطروح: 334.5 درجة

كليات التمريض الحكومية أسوان: 334.5 درجة

كليات التمريض الحكومية الفيوم: 333.5 درجة

كليات التمريض الحكومية أسيوط: 332 درجة

كليات التمريض الحكومية بني سويف: 332 درجة

كليات التمريض الحكومية المنيا: 331 درجة

كليات التمريض الحكومية جنوب الوادي: 330.5 درجة

تنسيق كليات تمريض 2024

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية للتمريض 2024

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية بور سعيد: 333.6 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية أسيوط: 333.5 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية المنصورة: 333 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية الزقازيق: 333 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية سوهاج: 331 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية بنها: 329.5 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية الإسكندرية: 327.5 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية إمبابة: 326.5 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية الوادي الجديد: 326 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية أسوان: 325.5 درجة

تنسيق كليات التمريض من المعاهد الفنية بني سويف: 325.5 درجة

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