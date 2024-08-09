موقع التنسيق الإلكتروني 2024.. تعرف على رابط التسجيل والخطوات

يبحث العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن موقع التنسيق الالكتروني 2024، وذلك لتسجيل رغباتهم بعد إعلان نسب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2024.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

موقع التنسيق الإلكتروني 2024

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2024

وينشر لكم الموجز على النحو التالي خطوات التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2024:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــا

-أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- اكتب رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.



ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تظلمات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024؛ اعتباراً من يوم أمس الخميس 8 / 8 / 2024.

وقررت وزارة التعليم فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يوماً) تبدأ اعتباراً من غد يوم الخميس الموافق 8 / 8/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 8 / 2024 على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 /8 / 2024.

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد:

‏ https://tazalom.emis.gov.eg

ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة .

- يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

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