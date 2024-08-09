بالدرجات .. مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2024 والحد الأدنى للقبول

تنسيق كلية الزراعة بعد مرور أيام على إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024 ازدادت معدلات البحث من عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق كلية الزراعة 2024، فمن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لـ تنسيق القبول بالجامعات المصرية خلال الأيام المقبلة

تنسيق كلية الزراعة 2024

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تنسيق كلية الزراعة 2024

ونستعرض مع متابعي الموجز خلال السطور التالية تنسيق كليةالزراعة 2024 ومؤشرات القبول بـ كلية الزراعة للشعبة العلمية (وفقا للعام الدراسي الماضي سنة 2023) على النحو التالي:

تنسيق كلية الزراعة 2023 بالدرجات

1.تنسيق كلية زراعة المنصورة: 301.

2.تنسيق كلية زراعة القاهرة: 301.

3.تنسيق كلية زراعة دمنهور: 301.

4تنسيق كلية زراعة دمياط: 296.

5.تنسيق كلية زراعة الإسكندرية: 294.5.

6تنسيق كلية زراعة عين شمس: 294.

7.تنسيق كلية زراعة طنطا: 287.

تنسيق كلية الزراعة 2024

تنسيق كلية الزراعة 2023

1.تنسيق كلية زراعة الإسكندرية، بسابا باشا: 287.

2.تنسيق كلية زراعة الزقازيق: 285.5.

3.تنسيق زراعة القاهرة رياضة: 285.5.

4.تنسيق زراعة الإسكندرية رياضة: 285.0.

5.تنسيق كلية زراعة كفر الشيخ: 284.0.

6.تنسيق كلية زراعة وموارد طبيعية أسوان: 282.5.

7.تنسيق زراعة عين شمس رياضة: 282.5.

8.تنسيق كلية زراعة المنوفية بشبين الكوم: 282.

9زراعة دمياط رياضة: 281.5

10 -زراعة بنها بمشتهر: 281.5.

11-زراعة سوهاج: 280.0.

12-زراعة الفيوم: مجموع 279.5.

13-زراعة قناة السويس بالإسماعيلية: 278.5.

14-زراعة بني سويف: 278.0.

15-زراعة مطروح : مجموع 277.5.

16-زراعة الوادي الجديد: 276.5.

17-زراعة جنوب الوادي: 276.

18-زراعة المنيا: 275.5.

19-زراعة أسيوط: 275.0.

20-زراعة كفر الشيخ رياضة: 271.5.

21-زراعة المنصورة رياضة 269.0.

22-زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 267.5.

23-زراعة الزقازيق رياضة 264.0.

24-زراعة الفيوم رياضة 258.5.

25-زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5.

26- زراعة بنها رياضة بمشتهر 256.0.

27-زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254.0.

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