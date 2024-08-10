تخصصات ومصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتفاصيل

مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية حيث توفر الجامعة مجموعة من البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، مع اقتراب موعد التقديم.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل المتعلقة عن مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية حيث تتنوع التكاليف حسب السنة الدراسية والبرامج المتاح، بالإضافة إلى معرفة تنسيق جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تصل مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الفرقة الأولى والثانية 15 ألف جنيه لكل منهما، بينما ترتفع إلى 20 ألف جنيه في الفرقة الثالثة والرابعة، هذه المصروفات تغطي التكاليف الدراسية، مما يوفر للطلاب فرصة للاستثمار في تعليمهم التكنولوجي المتقدم.

مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تخصصات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تتنوع تخصصات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والتي تلبي احتياجات طلاب الثانوية العامة في مختلف المجالات، وفيما يلي تفاصيل التخصصات المتاحة لطلاب الثانوية العامة للعام 2024 والتي من المقرر أن يتقدم إليها الطلاب خلال الأيام المقبلة.

تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج

تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج

تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات

تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة

تكنولوجيا الصناعات المعدنية

تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

تكنولوجيا الصناعات الغذائية

التصميم الهندسي

تكنولوجيا الأوتوترونكس

تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا الميكاترونكس

تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول

الصناعات الإلكترونية

قسم التشييد والبناء

قسم الزراعة

قسم الصيانة

قسم الفندقية

محطات الطاقة

مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

شروط القبول في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

شهادة الثانوية العامة: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، على أن تكون صادرة خلال السنوات الماضية بحد أقصى عامين.

الاختبارات المقررة: يجب اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها الجامعة، والتي تشمل اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار الرياضيات، واختبار الحاسب الآلي، بنسبة لا تقل عن 60%.

الكشف الطبي: ينبغي على المتقدم أن يتخطى الكشف الطبي الذي يجرى للتأكد من لياقته الصحية لدخول

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بتقبل من كام؟

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: 91%

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في بني سويف التكنولوجية: 89.30%

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الدلتا التكنولوجية: 87.61%

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