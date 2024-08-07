مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 لطلاب الثانوية العامة

أظهرت الإحصائيات الخاصة بنتائج الثانوية العامة 2024 ..

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. يشغل موضوع مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم لعام 2024 بال طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور، حيث يبحثون عن المعلومات عبر محرك جوجل وقد أظهرت الإحصائيات الخاصة بنتائج الثانوية العامة 2024 ارتفاع نسبة النجاح العامة لتصل إلى 81.3%، مقارنة بالعام السابق 2023.



مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024



وتستعرض "الموجز" في هذا التقرير مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم لعام 2024.

تشير النتائج والإحصائيات إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول في الكليات مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024





أوضح الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم في مصر، أنه نظرًا لزيادة المجاميع مقارنة بالعام الماضي، من المتوقع أن يرتفع تنسيق كليات شعبة علمي علوم لعام 2024 بنسبة تقارب 1% عن تنسيق العام 2023، وينطبق ذلك أيضًا على طلاب شعبة علمي رياضة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024

تظهر المؤشرات الأولية لتنسيق كليات علمي علوم لعام 2024 في المرحلة الأولى، بالنظر إلى العام الماضي، كما يلي:

- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الطب 2024 – 2025 : حوالي 374.5 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية طب الأسنان 2024 – 2025 : حوالي 373 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الصيدلة 2024 – 2025 : حوالي 367 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024 – 2025 : حوالي 369.5 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف 2024 – 2025 : حوالي 88.29%.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية العلوم 2024 – 2025 : حوالي 356.5 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2024 – 2025 : حوالي 344 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الطب البيطري 2024 – 2025 : حوالي 352.5 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية التمريض 2024 – 2025 : حوالي 342 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس 2024- 2025**: حوالي 356.5 درجة.



-مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الألسن 2024 – 2025: حوالي 342 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الإعلام 2024 – 2025: حوالي 318.5 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية الفنون الجميلة 2024 – 2025 : حوالي 278.5 درجة.



- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024 .. تنسيق كلية تجارة إنجلش 2024 – 2025 : حوالي 318 درجة.



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