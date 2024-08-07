مصروفات جامعة الشروق
كم مصروفات جامعة الشروق 2024 لطلاب الثانوية العامة
يبحث طلاب الثانوية العامة 2024 عن تفاصيل مصروفات جامعة الشروق 2024 للالتحاق بها لأنها تقدم برامج تعليمية متطورة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، لذلك يتسألون عن الشروط المطلوبة للتقديم ومصاريفها السنوية.
ويستعرض “الموجز” تفاصيل مصروفات جامعة الشروق 2024 وشروط الالتحاق بها، وذلك من أجل التخطيط بشكل دقيق وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النجاح الأكاديمي حيث يوفر هذا البحث المعلومات الضرورية لمساعدة الطلاب في اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بمستقبلهم الدراسي والمهني.
مصروفات جامعة الشروق 2024
تتفاوت مصروفات جامعة الشروق 2024 حسب الكلية والتخصص، مما يتطلب من طلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على معلومات دقيقة حول الرسوم الدراسية لكل برنامج، من خلال هذه المصروفات، تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم جودة التعليم وتؤهل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة واحترافية.
مصاريف جامعة الشروق كلية الهندسة
- علوم الحاسب: 17,523 جنيه
- نظم المعلومات الإدارية: 16,523 جنيه
- الإدارة والمحاسبة: 15,822 جنيه
مصاريف أكاديمية الشروق إدارة ومحاسبة
- الفرقة الإعدادية: 20,039 جنيه
- الفرقة الأولى: 19,441 جنيه
- الفرقة الثانية والثالثة: 631 جنيه لكل منهما
- الفرقة الرابعة: 878 جنيه
مصاريف أكاديمية الشروق إعلام
- الفرقة الأولى: 14 جنيه
- الفرقة الثانية: 465 جنيه
- الفرقة الثالثة: 808 جنيه
- الفرقة الرابعة: 700 جنيه
مصاريف المعهد العالي للهندسة:
قسم علوم الحاسب:
- الفرقة الأولى: 10,287 جنيه
- الفرقة الثانية: 417 جنيه
- الفرقة الثالثة: 000 جنيه
- الفرقة الرابعة: 623 جنيه
أقسام جامعة الشروق 2024
معهد الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات:
- قسم علوم الحاسبات شعبة هندسة البرمجيات
- قسم نظم المعلومات الإدارية
- قسم المحاسبة
معهد الهندسة:
- قسم هندسة الاتصالات والحاسبات “شعبة الحاسبات والتحكم، شعبة الإلكترونيات والاتصالات”
- قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية
- قسم الهندسة الكيميائية
- قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
- قسم الهندسة المدنية
- قسم الهندسة المعمارية
المعهد الدولي العالي للإعلام:
- قسم الصحافة
- قسم الإذاعة والتليفزيون
- قسم العلاقات العامة والإعلام
الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الشروق
- دفع رسوم إجراءات القيد من الكلية.
- اجتياز الكشف الطبي.
- سداد المصروفات الدراسية.
- أصل شهادة الثانوية العامة، شهادة الثانوية الأزهرية، أو الدبلوم.
- أصل شهادة الميلاد.
- نموذج 2 جند.
- ست صور شخصية.
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