كم مصروفات جامعة الشروق 2024 لطلاب الثانوية العامة

مصروفات جامعة الشروق

يبحث طلاب الثانوية العامة 2024 عن تفاصيل مصروفات جامعة الشروق 2024 للالتحاق بها لأنها تقدم برامج تعليمية متطورة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، لذلك يتسألون عن الشروط المطلوبة للتقديم ومصاريفها السنوية.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل مصروفات جامعة الشروق 2024 وشروط الالتحاق بها، وذلك من أجل التخطيط بشكل دقيق وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النجاح الأكاديمي حيث يوفر هذا البحث المعلومات الضرورية لمساعدة الطلاب في اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بمستقبلهم الدراسي والمهني.

مصروفات جامعة الشروق 2024

تتفاوت مصروفات جامعة الشروق 2024 حسب الكلية والتخصص، مما يتطلب من طلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على معلومات دقيقة حول الرسوم الدراسية لكل برنامج، من خلال هذه المصروفات، تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم جودة التعليم وتؤهل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة واحترافية.

مصاريف جامعة الشروق كلية الهندسة

علوم الحاسب: 17,523 جنيه

نظم المعلومات الإدارية: 16,523 جنيه

الإدارة والمحاسبة: 15,822 جنيه

مصاريف أكاديمية الشروق إدارة ومحاسبة

الفرقة الإعدادية: 20,039 جنيه

الفرقة الأولى: 19,441 جنيه

الفرقة الثانية والثالثة: 631 جنيه لكل منهما

الفرقة الرابعة: 878 جنيه

مصاريف أكاديمية الشروق إعلام

الفرقة الأولى: 14 جنيه

الفرقة الثانية: 465 جنيه

الفرقة الثالثة: 808 جنيه

الفرقة الرابعة: 700 جنيه



مصاريف المعهد العالي للهندسة:

قسم علوم الحاسب:

الفرقة الأولى: 10,287 جنيه

الفرقة الثانية: 417 جنيه

الفرقة الثالثة: 000 جنيه

الفرقة الرابعة: 623 جنيه

أقسام جامعة الشروق 2024

معهد الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات:

قسم علوم الحاسبات شعبة هندسة البرمجيات

قسم نظم المعلومات الإدارية

قسم المحاسبة

معهد الهندسة:

قسم هندسة الاتصالات والحاسبات “شعبة الحاسبات والتحكم، شعبة الإلكترونيات والاتصالات”

قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية

قسم الهندسة الكيميائية

قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

قسم الهندسة المدنية

قسم الهندسة المعمارية

المعهد الدولي العالي للإعلام:

قسم الصحافة

قسم الإذاعة والتليفزيون

قسم العلاقات العامة والإعلام

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الشروق

دفع رسوم إجراءات القيد من الكلية.

اجتياز الكشف الطبي.

سداد المصروفات الدراسية.

أصل شهادة الثانوية العامة، شهادة الثانوية الأزهرية، أو الدبلوم.

أصل شهادة الميلاد.

نموذج 2 جند.

ست صور شخصية.

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