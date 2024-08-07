مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الدراسي الجديد| تفاصيل

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية عن رسوم التسجيل للعام الدراسي الجديد 2024-2025 لثمانية برامج تعليمية، وفتحت باب القبول أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة من العام الماضي مع ضرورة إرفاق الأوراق المطلوبة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024

رسوم جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024-2025

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعتي جنوب الوادي العامة والأهلية، أنه تم اعتماد رسوم التسجيل للعام الجامعي الجديد 2024-2025 لثمانية برامج تعليمية في الجامعة، وهي كالتالي:

الطب والجراحة: 130,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 90,000 جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية: 90,000 جنيه.

التمريض: 50,000 جنيه.

الهندسة: 50,000 جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه.

الألسن (لغة إنجليزية وترجمة): 30,000 جنيه.

الألسن (لغة فرنسية وترجمة): 30,000 جنيه.

مصروفات إضافية

الكشف الطبي: 500 جنيه (يدفع بالفيزا بعد القبول).

التأمين الصحي: 800 جنيه (يدفع مع القسط الأول).

مصروفات إدارية: 1,500 جنيه للثانوية العامة، و2,000 جنيه للثانوية الأزهرية والمعادلات.

تسديد المصروفات يتم على قسطين بعد القبول.

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قائمة الكليات المتاحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

تشمل برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية للحاصلين على الثانوية العامة ما يلي:

الطب والجراحة.

العلاج الطبيعي.

الصيدلة الإكلينيكية.

التمريض.

الهندسة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

الألسن (لغة إنجليزية وترجمة).

الألسن (لغة فرنسية وترجمة).

الأوراق المطلوبة للتقدم بجامعة جنوب الوادي الأهلية 2024-2025

حددت الجامعة الأوراق التالية للتقديم في برامجها للعام الدراسي 2024-2025

يتعين على المتقدمين تقديم صور المستندات مع الاطلاع على الأصول، وتشمل:

شهادة الثانوية العامة.

شهادة المجموع الاعتباري للمعادلات (إن وجدت).

شهادة القدرات للثانوية السعودية.

شهادة الميلاد بالرقم الثلاثي.

بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

يتم تسليم جميع الأوراق في المبنى الرئيسي لجامعة جنوب الوادي الأهلية.

موعد تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024 في مصر

من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 ، حيث انه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى فور تسليم النتائج لمكتب التنسيق، ثم تجتمع اللجنة العليا لتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية.

