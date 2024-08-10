بالخطوات.. طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2024 (فيديو)

نشرت وزارة التعليم العالي، فيديو توضيحي لعملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2024، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق ، الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة 2024.

وأعلنت الوزارة منذ أيام عن موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 16/8/2024 .

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024

ويستعرض “الموجز” الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق والذي جاء كما يلي:

الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 % فأكثر ويبلغ عددهم 23850 طالب

الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر ويبلغ عددهم 15355طالب

الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر وعددهم 73995 طالب

ويبلغ إجمالي أعداد الطلاب في المرحلة الأولى 113200

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

حملة إعلامية للتعريف بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الفيديو الحالي توضيح كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

كما يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

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