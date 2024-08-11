بكام أسعار الكتب الخارجية لعام 2024-2025.. دليلك لشراء"المعاصر" و"الامتحان"

أسعار الكتب الخارجية لعام 2024-2025.. مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة أسعار الكتب الخارجية لعام 2024-2025، للاستعداد بداية العام الدراسي الجديد.

كم أسعار الكتب الخارجية لعام 2024-2025

وفي هذا التقرير نستعرض لكم من خلال موقع "الموجز" أسعار كتب "المعاصر" للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى أسعار كتب "الامتحان" للصفوف الثانوية.

الكتب الخارجية 2025



أسعار كتب المعاصر للمرحلة الابتدائية

الصف الأول الابتدائي:

كتاب اللغة الإنجليزية "Connect": 127 جنيهًا.

الصف الثاني الابتدائي:

كتاب اللغة الإنجليزية "Connect": 133 جنيهًا.

كتاب اللغة الإنجليزية "Connect": 137 جنيهًا.

الصف الرابع الابتدائي:

كتاب اللغة الإنجليزية "Connect": 155 جنيهًا.

الصف الخامس الابتدائي:

كتاب اللغة الإنجليزية "Connect": 155 جنيهًا.

الصف السادس الابتدائي:

كتاب اللغة الإنجليزية "Connect": 157 جنيهًا.



أسعار كتب المعاصر للمرحلة الإعدادية

الصف الثاني الإعدادي:

كتاب الرياضيات: 125 جنيهًا.

كتاب اللغة الإنجليزية: 157 جنيهًا.

الصف الثالث الإعدادي:

كتاب الرياضيات: 130 جنيهًا.

كتاب اللغة الإنجليزية: 158 جنيهًا.

أسعار كتب المعاصر للمرحلة الثانوية

الأسعار للصف الثالث الثانوي:

كتاب الجبر والهندسة الفراغية: 225 جنيهًا.

سعر كتاب التفاضل والتكامل: 230 جنيهًا.

كتاب الاستاتيكا: 220 جنيهًا.

سعر كتاب الديناميكا: 235 جنيهًا.

سعر كتاب الفيزياء "Physics": 485 جنيهًا.

سعركتاب الأحياء "Biology": 450 جنيهًا.

سعر كتاب اللغة الفرنسية (كتاب الشرح والتدريبات): 235 جنيهًا.



أسعار كتب الامتحان لعام

2024-2025



أسعار كتب الخارجية للصف الثالث الثانوي:

سعر كتاب التاريخ (كتاب الأسئلة): 200 جنيه.

سعر كتاب الفيزياء (كتاب الأسئلة والمسائل): 235 جنيهًا.

سعر كتاب الأحياء (كتاب الأسئلة): 205 جنيهات.

سعر كتاب الجغرافيا (كتاب الأسئلة): 210 جنيهات.

أسعار كتب الامتحان الصف الأول الثانوي 2025

سعر كتاب الأحياء: 137 جنيهًا.

سعر كتاب الفيزياء: 145 جنيهًا.

سعر كتاب الكيمياء: 145 جنيهًا.

سعر كتاب مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي: 110 جنيهات.

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