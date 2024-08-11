"أولياء أمور مصر "يطالب بتحديد موعد تسليم الكتب قبل بداية العام الدراسي

بداية العام الدراسي الجديد

قالت داليا الحزاوي، مؤسِّس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرة، إن بداية العام الدراسي الجديد 2025 سيبدأ رسميًا في 21 سبتمبر 2024، ويجب على وزارة التربية والتعليم وضع خطط لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي.

تسليم الكتب قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025

وأكدت الحزاوي في تصريحات لـ “الموجز” أنه من الضروري تسليم الكتب في الوقت المناسب قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025 لتجنب المشاكل التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور بسبب تأخير تسليم الكتب لبعض المواد، مما يضطرهم إلى شراء كتب خارجية بأسعار مرتفعة، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعدد الأبناء.

بداية العامة الدراسي الجديد 2025

وأضافت الحزاوي أن هناك حاجة ملحة للإعلان عن جدول مجموعات الدعم المدرسية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة في أقرب وقت قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025، حيث يتطلب طول المناهج بدء الدروس الخصوصية مبكرًا.

موعد تسليم التابلت المدرسي

وأشارت إلى مشكلة عدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وهو ما يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي بسبب عدم توفر الكتب المدرسية المطبوعة في هذه المرحلة، وتطلب أن يتم تحديد موعد لتسليم التابلت لتجنب اللجوء إلى الكتب الخارجية ذات الأسعار المرتفعة.

وفي الختام، أعلنت الحزاوي عن تفعيل مبادرتها "هنساعد بعض لتبادل الكتب المدرسية والخارجية" هذا العام، لتخفيف عبء تكاليف الكتب على الأسر.

وشددت على أهمية تبني المدارس للفكرة على صفحاتها لتسهيل عملية التبادل، مما سيساهم في تقليل ظاهرة "رمي الكتب الدراسية" ويستفيد منها طلاب آخرون

بداية العامة الدراسي الجديد 2025

موعد بداية العامة الدراسي الجديد 2025

وفي سياق أخر، .حدد وزير التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجديد 2025 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، التي تشمل مواعيد بدء الفصول الدراسية، الامتحانات، والعطلات الرسمية.



يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت، 21 سبتمبر 2024، وتبدأ امتحانات نصف العام يوم السبت، 11 يناير 2025. وستبدأ إجازة نصف العام يوم 23 يناير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني



يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت، 8 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس، 5 يونيو 2025. امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت، 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت، 31 مايو 2025. أما امتحانات الثانوية العامة فتبدأ يوم السبت، 14 يونيو 2025.

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