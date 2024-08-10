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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية.. وزير التربية والتعليم يعلن

بداية الدراسة في
بداية الدراسة في المدارس الدولية.. وزير التربية والتعليم يعل

موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  في إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، أن بدء الدراسة في المدارس الدولية، يوم 8 سبتمبر 2024.

موعد بداية الدراسة بالمدارس الدولية

وأعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، اليوم السبت، أثناء اجتماع بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية ومناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024-2025.
 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025

حيث اعتمد المجلس، في خلال الاجتماع،  على استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين وموعد بدء الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

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اجتماع وزير التربية والتعليم 

وفى بداية الاجتماع، كان قد رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، له دور محورى وأساسي فى المشاركة في صنع القرار، واتخاذ ودعم العملية التعليمية

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية، التي وضعتها الوزارة تأتي في إطار بلورة حقيقية، لحلول وآليات تتناسب وطبيعة كل إدارة تعليمية على أرض الواقع ، وذلك عقب عدد من الزيارات المتعاقبة والاجتماعات التي تم عقدها مع مديري الإدارات التعليمية في أكثر من ١٠ محافظات.

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