الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025.. تفاصيل

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه ، استراتيجية الوزارة الجديدة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب إقرار الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

بداية العام الدراسي الجديد 2025

وحددت الوزارة بداية العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر 2024، لينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، بمجموع 35 أسبوعًا، مع توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين. يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 23 يناير 2025، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025. أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ من 8 فبراير 2025 ويستمر حتى 5 يونيو 2025، مع بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كما حدد المجلس موعد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ يوم 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025. ومن المقرر أن تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025، وتشمل جميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على الدور المحوري للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم العملية التعليمية واتخاذ القرارات المتعلقة بها، واستعرض عبد اللطيف استراتيجية الوزارة التي تم عرضها سابقًا على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تركز على معالجة التحديات الراهنة في القطاع التعليمي، مثل الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع نسب الغياب بالمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية وضعت بناءً على زيارات ميدانية واجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية في عدة محافظات، بهدف إيجاد حلول واقعية تتناسب مع احتياجات كل إدارة.

العام الدراسي الجديد 2025

وفي ختام الاجتماع، أثنى أعضاء المجلس على الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم، معربين عن دعمهم الكامل لكافة الآليات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية في المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد سامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

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