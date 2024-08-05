تنسيق المعاهد العليا الخاصة 2024 .. ننشر قوائم المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي

المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024 يبدأ الطلاب في البحث عن المعاهد التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي، من أجل تجنب التقديم في الكيانات الوهمية غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي، وبالتالي تقوم بتقديم شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات لطلابها .

وتنشر “الموجز” قوائم بأسماء المعاهد التعليمية التي تم اعتمادها في مصر تنسيق الجامعات 2024 مع اقتراب انطلاق موعد تنسيق القبول بالجامعات

حيث يصل عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (204) معاهد، وهي موزعة على عدد من القطاعات الأكاديمية مُتخصصة وتشمل

هندسة

تجاري

علوم وحاسب

إعلام ولغات

خدمة اجتماعية

سياحة وفنادق

علوم صحة وتمريض

زراعة

وإليكم قائمة بالمعاهد العليا :



• المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعاهد الخاصة العالية الهندسية والتي تضم (55) معهدًا :



1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الصفوة العالي للهندسة.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.



13. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.



14.المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.



15. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.



16. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.



17. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.



18. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.



19. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.



20. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للهندسة ببلبيس.



21. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.



22. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.



23. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.



24. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.



25. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.



26. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.



27. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.



28. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.



29. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.



30. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.



31. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.



32. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.



33. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.



34. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.



35. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

36. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.



37. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.



38. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.



39. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.



40. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الكندى العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.



41. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.



42. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي ..المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.



43. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.



44. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.



45. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.



46. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.



47. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.



48. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.



49. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.



50. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.



51. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.



52. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.



53. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.



54. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجى العالي ببني سويف.



55. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.



• المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية) وتضم (71) معهدًا، وهى على النحو التالى:-



1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الاسكندرية.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية - الهرم.



13. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.



14. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات - التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.



15. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر.



16. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا.



17. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.



18. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.



19. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.



20. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.



21. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.



22. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.



23. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.



24. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.



25. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي فرع بمدينة مرسى مطروح.



26. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.



27. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.



28. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف – الإسكندرية.



29. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.



30. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.



31. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).



32. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة,



33. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول ـ القاهرة الجديدة.



34. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).



35. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.



36. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.



37. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير ـ محافظة البحيرة.



38. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.



39. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.



40. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.



41. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالاسكندرية.



42. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.



43. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.



44. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



45. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.



46. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.



47. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.



48. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.



49. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.



50. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.



51. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (طالبات فقط).



52. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة (طالبات فقط).



53. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات (طالبات فقط).



54. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.



55. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة طريق بلبيس - الشرقية.



56. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه – الجيزة.



57. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم – الجيزة.



58. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الادارية – ببلقاس.



59. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.



60. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية.



61. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة – الدقهلية.



62. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.



63. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.



64. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط.



65. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.



66. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة.



67. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.



68. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.



69. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للادارة والمحاسبة بأخميم سوهاج.



70. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 اكتوبر.



71. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.

• المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات" وتضم (15) معهدًا، وهي على النحو التالي:



1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.



13. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.



14. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.



15. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.





• المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.



5ـ المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للغات بالمنصورة.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد المنيا العالى للغات.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.



13.المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة.



14. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.



15. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.



16. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.



17. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية.



18. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.



19. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.





• المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-





1.المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.



13. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).



14. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.



15. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.



16. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.



17. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.



18. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

• المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية وتضم (16) معهدًا، وهى على النحو التالى:-





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.



13. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).



14. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.



15. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.



16. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.



• المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية: وتضم معاهد، وهي على النحو التالى:-



1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.





• المعاهد الخاصة العالية الزراعية وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.



الكليات التكنولوجية: توجد كليات تكنولوجية تضم (44) معهدًا فنيًا متوسطًا وهي على النحو التالي:





1- الكلية التكنولوجية بالمطرية (القاهرة) وتضم (6) معاهد وهي على النحو التالي:



1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بالمطرية.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بشبرا



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بشبرا.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للرى والصرف بالمطرية.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.



2- الكلية التكنولوجية بالصحافة (القاهرة) وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي للبصريات.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بالروضة.



3- الكلية التكنولوجية بقويسنا (المنوفية): وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بقويسنا.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري ببنها.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بطنطا.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي ببنها.







4- الكلية التكنولوجية بالمحلة (المحلة الكبرى): وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:







1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.







5- الكلية التكنولوجية بالإسكندرية وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بدمنهور



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية



6- الكلية التكنولوجية ببورسعيد وتضم (7) معاهد وهي على النحو التالي:



1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجارى بالعريش.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعى ببورسعيد.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بدمياط.











7- الكلية التكنولوجية بوسط الوادي وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:





1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفنى التجاري بسوهاج.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفنى التجاري بأسيوط.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفنى الصناعي بسوهاج.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفنى للري والمساحة بأسيوط.









8- الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي (قنا) وتضم (9) معاهد وهي على النحو التالي:







1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بقنا.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني التجاري بأسوان.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بقنا.



4. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصناعي بأسوان.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.



المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة وتضم (12) معهدًا وهي على النحو التالي:







1. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بإمبابة.



2. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.



3. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بطنطا.



4.المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي ببنها.



5. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.



6. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.



7. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.



8. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.



9. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي ببني سويف.



10. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بأسيوط.



11. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بسوهاج.



12. المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي .. المعهد الفني الصحي بأسوان.

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