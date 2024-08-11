طريقة التسجيل في تنسيق الجامعات 2024 ومعرفة نتيجة قبولك

يتسأل طلاب الثانوية العامة عن طريقة التسجيل في تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل فيها غدًا الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، بالإضافة إلى معرفة نتيجة قبوله بالجامعات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة التسجيل في تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى، حيث أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن خطوات تسجيل طلاب تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني:

طريقة التسجيل في تنسيق الجامعات 2024

يمكنك الدخول عبر موقع التسبيق الإلكتروني لمعرفة طريقة التسجيل في تنسيق الجامعات 2024 وطريقة كتابة الرغبات، بالإضافة إلى اختيار الجامعات التي تريد اختيارها والقبول فيها والمتوفرة بحسب مجموعك بالثانوية العامة لذلك يمكنك الضغط هنـــــــــــــــا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالرغبات.

خطوات التسجيل في رغبات تنسيق الجامعات 2024

إدخال البيانات: أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

تسجيل الرغبات: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسبًا، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تنطلق أعمال تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى بفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم الاثنين 12 أغسطس 2024، وحتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى الشعبة العلمية (علوم): 371 درجة فما فوق، بنسبة 90.48%، بإجمالي 23850 طالبًا.

تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى الشعبة الهندسية: 357 درجة فما فوق، بنسبة 87.07%، بإجمالي 15355 طالبًا.

تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى الشعبة الأدبية: 280 درجة فما فوق، بنسبة 68.29%، بإجمالي 73995 طالبًا.

طريقة معرفة القبول بالجامعات

من المقرر أن تظهر نتيجة القبول عبر رسالة نصية أو من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم

تنسيق الجامعات 2024 طب سوهاج: 387.

تنسيق الجامعات 2024 طب دمياط: 383

تنسيق الجامعات 2024 طب المنصورة: 382.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب الزقازيق: 382.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب فاقوس: 381.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسيوط: 381

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب الإسكندرية: 381

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان جنوب الوادي: 380.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب جنوب الوادي: 380

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب كفر الشيخ: 379.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب طنطا: 379.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب القاهرة: 379

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب الأقصر: 379

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب المنيا: 377.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب بور سعيد: 377.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب المنوفية بشبين الكوم: 377.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب بنها: 377

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب عين شمس: 377

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب حلوان: 376

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب قناة السويس بالإسماعيلية: 376

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان أسيوط: 376

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسوان: 375.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان المنصورة: 375.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب السويس: 375

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب بني سويف: 375

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب الفيوم: 375

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب الوادي الجديد: 374.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب العريش: 374.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان المنيا: 374

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان الزقازيق: 374

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان طنطا: 374

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان كفر الشيخ: 373.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان عين شمس: 373.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان القاهرة: 373.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان الإسكندرية: 373.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 373.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان المنوفية: 373.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان السويس: 373

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان بني سويف: 373

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم طب أسنان الفيوم: 373صيدلة سوهاج: 372.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة جنوب الوادي: 370.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة المنصورة: 370

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة أسيوط: 369.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة المنيا: 369

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة الزقازيق: 369

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 368.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة طنطا: 368.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة القاهرة: 368.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة دمنهور: 368.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة الإسكندرية: 368

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة بور سعيد: 368

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة المنوفية: 368

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة بني سويف: 368

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 368

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة الفيوم: 367.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة عين شمس: 367.5

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة مدينة السادات: 367

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة الوادي الجديد: 367

تنسيق الجامعات 2024 لعلمي علوم صيدلة حلوان: 367

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