تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية لعام 2024، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: موقع التنسيق الإلكتروني.

مواعيد تسجيل تنسيق المرحلة الأولى 2024



يبدأ التسجيل يوم الاثنين 12 أغسطس 2024.



ينتهي التسجيل يوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الأولى:



شعبة علمي علوم :



371 درجة فأكثر (بنسبة 90.48%).

عدد الطلاب: 23,850.



الشعبة الهندسية:



357 درجة فأكثر (بنسبة 87.07%).

عدد الطلاب: 15,355.



الشعبة الأدبية:



280 درجة فأكثر (بنسبة 68.29%).

عدد الطلاب: 73,995.



بذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 113,200 طالبًا من جميع الشعب.

وتنشر “الموجز” نقريرا عن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية هو العملية التي من خلالها يقوم طلاب الثانوية العامة بتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد بناءً على مجموعهم في الامتحانات. هذه المرحلة تعتبر الأهم في عملية التنسيق حيث تتحدد فيها الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها حسب الحد الأدنى للمجاميع المعلنة لكل شعبة.

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2024

موعد التسجيل:

يبدأ التسجيل يوم الاثنين 12 أغسطس 2024.



ينتهي التسجيل يوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى:



شعبة علمي علوم: الحد الأدنى: 371 درجة فأكثر (بنسبة 90.48%).

عدد الطلاب: 23,850 طالبًا.



الشعبة الهندسية:

الحد الأدنى: 357 درجة فأكثر (بنسبة 87.07%).

عدد الطلاب: 15,355 طالبًا.

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى: 280 درجة فأكثر (بنسبة 68.29%). عدد الطلاب: 73,995 طالبًا.



خطوات تسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الأولى :

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني:

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني .

إدخال البيانات الشخصية:

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس وكلمة السر لتسجيل الدخول إلى صفحة الرغبات.

تسجيل الرغبات:

يختار الطالب الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها، مرتبة حسب الأولوية.

حفظ الرغبات:

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يجب التأكد من حفظ الرغبات والاحتفاظ بنسخة من الإيصال الذي يحتوي على قائمة الرغبات.

نصائح للطلاب:



التأكد من ترتيب الرغبات حسب الأولوية الشخصية والرغبة في الالتحاق بالكليات.



متابعة أخبار التنسيق باستمرار لمعرفة أي تحديثات أو تمديد لفترة التسجيل.



استشارة الأهل أو المتخصصين في حال عدم التأكد من اختيار الرغبات.

هذا التنسيق هو الخطوة الأولى نحو تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي، لذلك يجب إجراؤه بعناية لضمان الحصول على أفضل فرصة للالتحاق بالكليات المرغوبة.

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