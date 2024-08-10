كل ما تريد معرفته عن جامعة الزقازيق الأهلية 2024..«المصاريف والتنسيق»|تفاصيل

أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية عن تفاصيل تنسيق كلياتها ومصاريفها للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في إطار استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلياتها.

وقد كشفت جامعة الزقازيق الأهلية ، عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوب لكل كلية، إلى جانب الرسوم الدراسية المحددة لكل تخصص، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جامعة الزقازيق الأهلية 2024

تنسيق كليات جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشري: 97% لطلاب الثانوية العامة و102% للشهادة الأمريكية.

كلية طب وجراحة الفم

والأسنان: 96% لطلاب الثانوية العامة و98% للشهادة الأمريكية.

كلية الصيدلة: 95% لطلاب الثانوية العامة و95% للشهادة الأمريكية.

وكلية التمريض: 80% لطلاب الثانوية العامة و85% للشهادة الأمريكية.

وتنسيق كلية الهندسة: 80% لطلاب الثانوية العامة و85% للشهادة الأمريكية.

كلية الحاسبات والمعلومات: 75% لطلاب الثانوية العامة و80% للشهادة الأمريكية.

وتنسيق كلية التجارة: 65% لطلاب الثانوية العامة و70% للشهادة الأمريكية.



مصاريف كليات جامعة الزقازيق الأهلية 2024

كلية الطب البشري: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55 ألف جنيه.

كلية التمريض: 45 ألف جنيه.

كلية التجارة: 40 ألف جنيه.



خدمات التسجيل الإلكتروني بجامعة الزقازيق الأهلية

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم إلى جامعة الزقازيق الأهلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، كما يمكنهم زيارة إدارة شؤون الطلاب بمقر الجامعة في منطقة العاشر من رمضان، طريق مصر/إسماعيلية الصحراوي، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً. خصصت الجامعة يومي 10 و11 أغسطس للتقديم في القطاع الطبي، بينما خصصت يوم 12 أغسطس للقطاع الهندسي والعلوم الإنسانية.

كما خصصت جامعة الزقازيق الأهلية، يوم السبت والأحد الموافق 10 و11 أغسطس الجاري للتقديم في القطاع الطبي ويشمل الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والتمريض، بينما خصصت يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري للقطاع الهندسي والعلوم الإنسانية ويشمل كلية الهندسة ميكاترونيك وتشييد، والحاسبات والمعلومات ذكاء اصطناعي ومعلوماتية طبية ونظم ومعلومات الطيران، والتجارة محاسبة وإدارة أعمال وتسويق.

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