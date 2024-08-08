بكام سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025.. تفاصيل

سعر كتاب المعاصر رياضيات

أصبح سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 من أكثر الموضوعات بحثًا مع اقتراب العام الدراسي 2025، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى شراء الكتب الدراسية اللازمة لمواكبة المناهج التعليمية.

أسعار الكتب الخارجية

ويستعرض “الموجز” تفاصيل سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 والذي يُعد من بين الكتب الدراسية المتاحة، و تبرز سلسلة كتب "المعاصر" كخيار رئيسي للطلاب في الصف الثالث الإعدادي.

سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025

ولأن هذه الكتب توفر شرحًا وافيًا للمناهج الدراسية وتدريبات متنوعة تهدف إلى تعزيز الفهم وتسهيل التحصيل الدراسي نستعرض لكم سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 ولجميع المراحل التعليمية.

سعر كتاب المعاصر رياضيات: 120 جنيهًا.

سعر كتاب المعاصر علوم: 265 جنيهًا.

سعر كتاب المعاصر لغة الإنجليزية: 145 جنيهًا.

سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي

كم سعر كتاب المعاصر رياضه تالته اعدادي؟

سعر كتاب المعاصر مادة اللغة العربية: 150 جنيهًا.

سعر كتاب المعاصر مادة الدراسات الاجتماعية: 125 جنيهًا.

سعر كتاب المعاصر مادة التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيهًا.

كم سعر كتاب المعاصر رياضيات اولى اعدادي؟

يصل سعر كتاب المعاصر رياضيات اولى اعدادي إلى 140 جنيهًا، أما الصف الثاني الإعدادي فيصل إلى 140 جنيهًا، امأ في الصف الثالث الإعدادي يصل إلى 145 جنيهًا، حيث هناك العديد الأسعار المختلفة في كتب المعاصر وتختلف في المراحل التعليمية والمواد أيضًا.

كتاب المعاصر كم؟

سعر كتاب المعاصر كي جي 1

سعر كتاب المعاصر Connect اللغة الأجنبية: 105 جنيهات.\

Connect اللغة الأجنبية: 105 جنيهات.\ سعر كتاب المعاصر Connect Plus اللغة الإنجليزية لغات: 110 جنيهات.

Connect Plus اللغة الإنجليزية لغات: 110 جنيهات. سعر كتاب المعاصر رياضيات: 150 جنيهًا.

رياضيات: 150 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر اكتشف: 150 جنيهًا.

سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الثالث الاعدادي



سعر كتاب المعاصر كي جي 2

سعر كتاب المعاصر Connect اللغة الإنجليزية: 105 جنيهات.

Connect اللغة الإنجليزية: 105 جنيهات. سعر كتاب المعاصر Connect Plus اللغة الإنجليزية لغات: 110 جنيهات.

Connect Plus اللغة الإنجليزية لغات: 110 جنيهات. سعر كتاب المعاصر رياضيات: 165 جنيهًا.

رياضيات: 165 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر اكتشف: 155 جنيهًا.



سعر كتاب المعاصر الصف الأول الابتدائي

سعر كتاب المعاصر Connect 1 اللغة الإنجليزية: 100 جنيه.

Connect 1 اللغة الإنجليزية: 100 جنيه. سعر كتاب المعاصر Connect Plus 1: 170 جنيهًا.

Connect Plus 1: 170 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر اكتشف: 165 جنيهًا.



سعر كتاب المعاصر الصف الثالث الثانوي

سعر كتاب المعاصر Biology: 450 جنيهًا.

Biology: 450 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر Physics: 485 جنيهًا.

Physics: 485 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر فرنسي: 235 جنيهًا.

فرنسي: 235 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر Statics لغات: 315 جنيهًا.

Statics لغات: 315 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر Dynamics لغات: 325 جنيهًا.

Dynamics لغات: 325 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر Algebra لغات: 345 جنيهًا.

Algebra لغات: 345 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر Calculus لغات: 320 جنيهًا.

Calculus لغات: 320 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر جبر: 225 جنيهًا.

جبر: 225 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر تفاضل: 230 جنيهًا.

تفاضل: 230 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر استاتيكا: 220 جنيهًا.

استاتيكا: 220 جنيهًا. سعر كتاب المعاصر ديناميكا: 235 جنيهًا.

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