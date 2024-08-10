«رابط الموقع».. كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024|تفاصيل

يشهد موقع تنسيق الجامعات حالياً إقبالاً كبيراً من طلاب الثانوية العامة 2024، وذلك بعد الإعلان الرسمي لنتائج الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية.

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الآن تسجيل رغباتهم في التنسيق للتوزيع على الكليات المتاحة بناءً على درجاتهم وقواعد التوزيع الجغرافي عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولتسهيل العملية، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

اولا- عليك زيارة موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المخصص، من خلال الضغط هنا.

ثانيا- قم بتحديد الشعبة الدراسية الخاصة بالطالب.

ثالثا- عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالامتحانات.

رابعا- تسجيل كود الطالب الذي حصل عليه من مدرسته الثانوية.

خامساً- عليك اختيار قائمة الكليات المتاحة بناءً على المجموع.

سادساً- قم بإدخال 75 رغبة للكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

بعد إتمام التسجيل، يمكن للطلاب الاستعلام عن الكلية التي تم ترشيحهم لها من خلال نفس الموقع بإدخال بياناتهم الشخصية، حيث ستظهر لهم تفاصيل الكلية والجامعة المخصصة لهم.

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

وفيما يتعلق بخطوات تسجيل الرغبات، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

-قم بالدخول إلى بوابة التنسيق الإلكتروني المتاحة من وزارة التربية والتعليم.

-عليك اختيار تنسيق المرحلة الأولى من القائمة الرئيسية.

-قم بتحديد الشعبة الدراسية.

-عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

-قم بانتظار ظهور الكليات المتاحة على الشاشة وفقاً للمجموع.

-في الخطوة الآتية عليك ترتيب رغبات الكليات حسب الأولوية.

تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتيسير عملية تسجيل رغبات الطلاب وضمان توزيعهم بشكل عادل وفقاً لمجموعهم الأكاديمي.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات والمعاهد استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2024 للقبول في المرحلة الأولى، والتي تستمر لمدة 5 أيام وتشمل طلاب الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، كما أن المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة لعام 2024 تشير إلى ارتفاع في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

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