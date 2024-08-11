مواعيد وتفاصيل التقديم بجامعة 6 أكتوبر لعام 2024.. دليل شامل للطلاب

جامعة 6 أكتوبر تُعد من أبرز الجامعات الخاصة في مصر، وتُقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تغطي كافة التخصصات العلمية والأدبية، مع اقتراب موعد التقديم للعام الدراسي 2024، يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن التفاصيل المتعلقة بعملية التقديم، الرسوم الدراسية، ومواعيد التنسيق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مواعيد التقديم بجامعة 6 أكتوبر 2024

تختلف مواعيد التقديم في جامعة 6 أكتوبر بناءً على البرنامج الدراسي المختار. بالنسبة لبرامج البكالوريوس، تبدأ عملية التقديم عادةً في نهاية شهر يوليو أو بداية أغسطس. أما فيما يخص برامج الدراسات العليا، فتبدأ مواعيد التقديم من يونيو وتستمر حتى سبتمبر.



كما تأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، وهي واحدة من أقدم الجامعات الخاصة في مصر. تمتد الجامعة على مساحة 40 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر، وتضم 15 كلية تقدم تخصصات متنوعة. يضم الحرم الجامعي مستشفى تعليميًا متقدمًا، بالإضافة إلى العديد من العيادات الخارجية التي توفر خدمات طبية عالية الجودة. كما يتوفر بالجامعة فندقان على بُعد 150 مترًا من الحرم الجامعي، مخصصان لإقامة الطلاب من الجنسين.

تنسيق كليات جامعة 6 أكتوبر 2024

أعلنت جامعة 6 أكتوبر أن الحد الأدنى للقبول في كلياتها لهذا العام الدراسي سيعتمد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات. وقد تم تحديد النسب المئوية للقبول في الكليات المختلفة على النحو التالي:

- كلية الطب: 82%.

- كليات الأسنان، الصيدلة، والعلاج الطبيعي: 74%.

- كلية الهندسة: 74%.

- كليات علوم الحاسب، الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية: 55%.

- كليات اللغات والترجمة، الإعلام، الاقتصاد، العلوم السياسية، والإدارة: 55%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة 6 أكتوبر

للتقديم في جامعة 6 أكتوبر، يجب على الطالب تجهيز الأوراق التالية:

1. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة من وزارة الخارجية المصرية.

2. بطاقة الترشيح التي يتم طباعتها من مكتب التنسيق.

3. شهادة الميلاد الأصلية مع نسختين منها.

4. 6 صور شخصية حديثة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

5. نسخة من البطاقة الشخصية للطالب، إذا كانت متوفرة.

6. نموذج 2 جند أو 6 جند للطلاب الذكور.

من خلال هذه المعلومات، يتمكن الطلاب من الاستعداد بشكل كامل لعملية التقديم في جامعة 6 أكتوبر وضمان تقديم جميع الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.

رسوم التقديم في جامعة 6 أكتوبر

رسوم دراسة الطب 160 ألف جنيه

رسوم دراسة كلية طب الأسنان 135 ألف جنيه

رسوم دراسة كلية الصيدلة 90 ألف جنيه

رسوم دراسة العلاج الطبيعي 85 ألف جنيه

رسوم كلية دراسة تكنولويا العلوم الصحية والتطبيقية 50 ألف جنيه

رسوم دراسة كلية التمريض 40 ألف جنيه

رسوم دراسة كلية الهندسة 65 ألف جنيه

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