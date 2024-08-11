تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على مؤشرات كليات الهندسة المرحلة الأولى

شهد محرك البحث "جوجل" ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق كلية الهندسة للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية، وذلك بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لهذا العام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات للعام الدراسي 2024-2025 ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدًا من يوم الاثنين 12 أغسطس 2024، وتستمر حتى الجمعة 16 أغسطس 2024، تم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الأدبية بنسبة 68.29%، ما يعادل 280 درجة.

توقعات تنسيق كلية الهندسة 2024 (علمي رياضة):

تم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2024 للشعبة العلمية (علمي رياضة) بنسبة 87.07%، ما يعادل 357 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2024

موعد تقديم المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2024:

يبدأ التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2024 اعتبارًا من يوم الاثنين 12 أغسطس 2024 ويستمر حتى الجمعة 16 أغسطس 2024.

درجات قبول تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية:

فيما يلي عرض لدرجات القبول في كلية الهندسة للعام الماضي (2023) وفقًا للنسبة المئوية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

هندسة بترول وتعدين السويس: 386 درجة (94.14%)

هندسة القاهرة: 368.5 درجة (89.8%)

هندسة الزقازيق: 364.5 درجة (88.9%)

هندسة المنصورة: 364.5 درجة (88.9%)

هندسة عين شمس: 363.5 درجة (88.65%)

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5 درجة (88.41%)

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 362.5 درجة (88.41%)

هندسة دمياط: 361.5 درجة (88.17%)

هندسة بور سعيد: 359 درجة (87.65%)

هندسة طنطا: 358 درجة (87.31%)

هندسة بنها بشبرا: 357.5 درجة (87.19%)

هندسة الإسكندرية: 357 درجة (87.07%)

هندسة حلوان: 356.5 درجة (86.9%)

هندسة كفر الشيخ: 356.5 درجة (86.9%)

هندسة دمنهور: 356 درجة (86.8%)

هندسة بنها: 355.5 درجة (86.7%)

هندسة السويس: 355 درجة (86.5%)

هندسة المنوفية بشبين الكوم: 355 درجة (86.5%)

هندسة حلوان بالمطرية: 354 درجة (86.3%)

هندسة الفيوم: 352.5 درجة (85.9%)

هندسة جنوب الوادي: 351.5 درجة (85.73%)

هندسة بني سويف: 351 درجة (85.6%)

هندسة أسوان: 350 درجة (85.36%)

هندسة المنيا: 350 درجة (85.36%)

هندسة سوهاج: 349.5 درجة (85.25%)

هندسة أسيوط: 349 درجة (85.12%)

هندسة الطاقة بأسوان: 348.5 درجة (85%)

هذه البيانات توضح المؤشرات المتوقعة لتنسيق كلية الهندسة لهذا العام استنادًا إلى نتائج العام الماضي، مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على التخطيط للتقديم بشكل أفضل.

اقرأ أيضا: