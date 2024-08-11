الآن رابط موقع تسجيل تنسيق الجامعات الحكومية 2024.. الحق سجل

رابط موقع تسجيل تنسيق الجامعات الحكومية 2024 حيث يبحث قطاع عريض من الطلاب عن رابط موقع التنسيق، حتي يستطعون التسجيل المرحلة الأولى للقبول في الجامعات عبر الموقع الإلكتروني، الذي ينطلق من غدًا الاثنين ويظل ليوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

رابط موقع تسجيل تنسيق الجامعات الحكومية 2024

قدم مكتب التنسيق للقبول في الجامعات عددًا من الطرق والخطوات، ينبغي ابتاعها، حتي يسهل على الطلاب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية 2024، الذي يرصده موقع الموجز:

لا يفوتك تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية www.tansik.digital.gov.eg .

• ثم في الخطوة الثانية كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• مع إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية 2024

حدد تنسيق الجامعات الحكومية 2024 خلال الساعات الماضية الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.



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