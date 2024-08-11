موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025.. ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الحالية من قبل الكثير من الطلاب والطلبات، لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد، وخاصة بعد إنعقاد اجتماع بقيادة الدكتور محمد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الساعات الأخيرة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحديد ووضع خطة العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025.. تفاصيل الخريطة الزمنية

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على إعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الزيادات الطلابية خلال السنوات الأخيرة، والعمل على سد العجز بالمعلمين ورسم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

أعرب وزير التعليم عن شدة ترحبيه بكل الحاضرين، مشيرًا إلي أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يمثل دور مهم ومحورى، خلال مشاركته بصنع القرار، وتقديم الدعم للمراحل التعليم.

الاهتمام بمعالجة التحديات الراهنة

وجاء خلال الاجتماع، ناقش الوزير استراتيجية الوزارة، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، واهتمامهم بمعالجة التحديات الراهنة المتمثلة في (الكثافات الطلابية في الفصول- سد العجز في أعداد المعلمين- ارتفاع نسب الغياب بالمدارس- إعادة هيكلة التعليم الثانوي).

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موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025



أكدت وزارة التربية والتعليم، بأنه وضعت الخريطة الزمنية، للعام الدراسى الدراسي 2024/ 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ 2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.



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