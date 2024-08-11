الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات.. في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني وتوفير فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب، يتاح لطلاب الدبلومات الفنية (نظام 3 و5 سنوات) التقديم للعديد من الكليات والمعاهد العليا في مصر.

وتأتي فرصة الإعلان عن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات ضمن نظام التنسيق الجامعي الذي يتيح للطلاب التقدم للكليات بناءً على مجموعهم في الامتحانات النهائية وتخصصهم الدراسي.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات

ويتم قبول طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد عبر نظام التنسيق الإلكتروني الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات وفقًا لمجموع الطالب في الدبلوم الفني وتخصصه، غالبًا ما يُخصص لكل فئة من الطلاب نسبة محددة من الأماكن في كل كلية أو معهد.

الموجز يستعرض عبر التقرير التالي، الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات حيث من المرتقب أن يتم فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2024، عقب الانتهاء من مراحل تنسيق الثانوية العامة وهي كالتالي:

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2024

كليات التمريض.

الجامعات التكنولوجية.

الجامعة العمالية.

كليات الفنون التطبيقية.

كلية الهندسة لطلاب الدبلوم الفني الصناعي.

كلية التجارة لطلاب الدبلوم الفني التجاري.

كلية الزراعة لطلبة وطالبات الدبلوم الفني الزراعي.

كليات السياحة والفنادق لطلبة وطالبات الدبلوم الفني الفندقي.

كليات الحقوق لطلاب المعاهد الفنية شعبة قانون.

كلية الاقتصاد المنزلي لطلاب الدبلوم الفني الصناعي ومتاح لبعض الأقسام فقط.

كليات الفنون والتصميم

كما ننشر المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024، هي كالتالي:

المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2024

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

المعهد العالي للدراسات النوعية نزلة البطران الجيزة.

المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.

معاهد المحاسبة.

المعاهد الفنية التجارية.

المعاهد الفنية الصحية.

المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

وفي السياق ذاته ننقل لكم أيضًا خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وهي كالتالي:

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2024

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني. تحديد مصدر الشهادة التي حصل عليها. إدخال رقم الجلوس، وكتابة الرقم السري. كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة. الضغط على الخطوة الثانية، حيث يظهر بيان يحتوى على بيانات الطالب، يجب التأكد من صحة البيانات ثم استكمال باقي الخطوات. اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي. الضغط على الخطوة التالية، وإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى. الضغط على كلمة تسجيل، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF. طباعة استمارة الرغبات.

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