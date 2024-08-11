مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 علمي علوم.. «تسجيل الرغبات»

بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024، يزداد بحث الطلاب غير المؤهلين للمرحلة الأولى عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم، كما تشير التوقعات إلى أن مؤشرات التنسيق ستكون قريبة من تنسيق العام الماضي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم 2024

يتوقع خبراء التعليم أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي علوم من 290 درجة، بما يعادل نسبة 70.7%.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024

سيتم فتح باب التسجيل للطلاب في المرحلة الثانية بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات المتاحة للمرحلة الثانية. يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

اولا- عليك بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الضغط هنا.

ثانيا- قم باختيار مصدر الشهادة الثانوية.

ثالثا: عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعا: قم بإدخال الرقم السري المدون على استمارة النجاح.

خامسا:عليك بكتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

سادسا: قم بإدخال بيانات الطالب الأساسية.

واخيرا: مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ومنها اختيار الرغبات بالترتيب وفقًا للتوزيع الجغرافي، قم بتسجيل الرغبات وطباعة الاستمارة.



توقعات تنسيق كليات الهندسة لعام 2024،

مع اقتراب الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى، يتوقع أن تكون الحدود الدنيا لكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي مشابهة للعام الماضي، مع بعض التغيرات الطفيفة وفقًا لمعدلات النجاح هذا العام.

وفي سياق اخر، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول؛ منذ الخميس الماضي الموافق 8 أغسطس 2024، كما بينت انه تم تخفيض رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة هذا العام لتصبح 300 جنيها بدلا من 500 جنيها، لكل مادة دراسية.

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