تعرف على أماكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالقاهرة والمحافظات 2024

أماكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن، أماكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات لعام 2024 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت أن تنسيق المرحلة الأولى، يبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل بحد أدنى، 90.48% لشعبة علمي علوم و87.07% علمي رياضة و68.29% أدبي

أماكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالقاهرة والمحافظات 2024

وترصد لمتابعي «الموجز» في التقرير التالي، أماكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، على النحو التالي:

- معامل تنسيق جامعة القاهرة.

- معامل تنسيق، جامعة الإسكندرية.

- معامل تنسيق، جامعة عين شمس.

- معامل تنسيق جامعة أسيوط.

- معامل تنسيق جامعة طنطا.

- معامل تنسيق جامعة المنصورة.

- معامل تنسيق جامعة الزقازيق.

- معامل تنسيق جامعة حلوان.

- معامل تنسيق جامعة المنيا.

- معامل تنسيق جامعة المنوفية.

- معامل تنسيق جامعة قناة السويس.

- معامل تنسيق، جامعة جنوب الوادي.

- معامل تنسيق جامعة بني سويف.

- معامل تنسيق، جامعة الفيوم.

- معامل تنسيق جامعة بنها.

- معامل تنسيق جامعة كفر الشيخ.

- معامل تنسيق، جامعة سوهاج.

- معامل تنسيق جامعة بورسعيد.

- معامل تنسيق جامعة دمنهور

- معامل تنسيق، جامعة أسوان.

- معامل تنسيق جامعة دمياط.

- معامل تنسيق جامعة السويس.

- معامل تنسيق، جامعة مدينة السادات.

- معامل تنسيق جامعة العريش.

- معامل تنسيق جامعة الوادي الجديد.

- معامل تنسيق جامعة مطروح.

- معامل تنسيق جامعة الأقصر.

ما القواعد التي يجب مراعاتها عند التنسيق الإلكتروني؟

من أهم القواعد التي يؤكد عليها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الفنية، عدد من القواعد على النحو التالي:

- التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة الفروع للكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري، الخاص بتسجيل الرغبات، بالإضافة لعدم إطلاع أي شخص عليه.

- من الضروري الحذر من الكيانات الوهمية، التي تدعي كذباً إنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

- ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق ووزارة التعليم العالي وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

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