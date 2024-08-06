إحالة موظف بـ "فوري" للمحاكمة بتهمة اختلاس 300 ألف جنيه من أموال الشركة

منذ قليل أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤول بشركة فوري إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 300 ألف جنيه من أموال جهة عمله، مما أضر بأموال ومصالح الشركة، ثم فر هاربا.

بتهمة اختلاس أموال من الشركة

المتهم في القضية هو "أسامة أ. م. مأمور تحصيل ومبيعات بشركة فوري لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظف عام (مأمور تحصيل ومبيعات بشركة فوري لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية) وهي إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في أموالها، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس مبلغا ماليا قدره نحو 300 ألف جنيه، وهي أرصدة ماكينات خدمات فوري المملوكة لجهة عمله، والتي تحصل عليها نقدا من عملاء جهة عمله لتوريدها لحسابها، واستأثر لنفسه بالمبلغ المالي أنف البيان بنية تملكه دون توريده إلى جهة عمله بقصد إضاعة المال لصالحه.

كما وجهت له جهات التحقيق المختصة تهمة أنه أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، وذلك بأن ارتكب جريمته التي أضرت بأموال ومصالح الشركة جهة عمله.

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