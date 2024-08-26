برابط معتمد.. ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يترقب الطلاب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 حيث من المقرر أن تظهر النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والذي تم في الساعة السابعة مساءً أمس، انتهت فترة التسجيل في المرحلة الثانية رسميًا بالأمس الأحد.

ويستعرض “الموجز” لطلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 كافة التفاصيل عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 حيث يعد الإغلاق الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني بمثابة النهاية لفترة التسجيل، ويعني بدء العد التنازلي لإعلان النتائج.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 امتي

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث سيتم رفع النتائج في غضون 72 ساعة من الآن، وينبغي على الطلاب الدخول إلى الموقع المخصص لتنسيق الثانوية العامة، ثم اتباع الخطوات المحددة لإدخال رقم الجلوس والرقم السري للحصول على النتائج.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس فقط

بالنسبة لكيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس فقط يجب على الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي من هنــــــــــــــــا ثم الضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، واختيار أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

بعد ذلك، يجب إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس والرقم السري، ثم الضغط على «التالي» لعرض النتيجة، تعتبر معرفة النتيجة خطوة مهمة في عملية التقديم، حيث ستحدد الكلية التي سيتم قبول الطالب بها. لذا، من المهم أن يتأكد الطلاب من طباعة بطاقة التشريح فور ظهور النتيجة، حيث ستستخدم ضمن المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية التي تم قبولهم فيها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

تشمل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي الحد الأدنى والتي تبلغ 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبتي العلوم والرياضيات، بينما حدد بـ 230 درجة بنسبة 56.9% للشعبة الأدبية. تم تسجيل رغبات 35,387 طالباً وطالبة في هذه المرحلة من تنسيق الجامعات.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2024

في الوقت نفسه، يتساءل العديد من الطلاب عن موعد التقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، حيث ستبدأ المرحلة الثالثة بعد انتهاء مرحلة ظهور نتائج المرحلة الثانية وانتهاء امتحانات الدور الثاني سيتيح لهم ذلك فرصة لتقديم رغباتهم في الكليات التي قد تكون قد تبقت بها أماكن شاغرة.

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