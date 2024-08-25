لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 المتاحة لهم بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، حيث تعتبر هذه المرحلة حاسمة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات في المرحلتين السابقتين، حيث تتيح لهم فرصة جديدة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والانضمام إلى برامج دراسية متميزة.

تشير توقعات كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 إلى وجود فرص كبيرة للطلاب في كليات ومعاهد متنوعة، تتراوح بين المجالات الطبية والعلمية، ومن المرجح أن تشهد هذه المرحلة إقبالاً ملحوظًا، خاصة في ظل ارتفاع نسب النجاح وزيادة المنافسة بين الطلاب، ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن المرحلة الثالثة.

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024

من المتوقع أن تشهد كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 ارتفاعًا طفيفًا في الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، ومع ذلك، ستظل هناك العديد من الفرص المتاحة للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم الجامعي في المجالات العلمية والكليات الماحة كالتالي:

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 كلية العلوم

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 كلية الزراعة

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 كلية التمريض

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 كليات التربية (تخصصات علمية)

كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية التربية النوعية

كليات السياحة والفنادق

كلية الآداب (أقسام علمية)

كلية التربية الرياضية

كليات التربية النوعية (تخصص موسيقى وفنون)

المعاهد الفنية الصحية

المعاهد العليا للعلوم الإدارية

المعاهد العليا للتكنولوجيا

المعاهد العليا للسياحة والفنادق

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 بالدرجات

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر، شعبة علوم حاسب رياضة، بدرجة 249.

كلية الآداب انتساب موجه بجامعة الزقازيق، بدرجة 249.

كلية الآداب انتساب موجه بجامعة القاهرة، بدرجة 249.

كلية الآداب بجامعة دمياط، بدرجة 249.

كلية دار العلوم انتساب موجه بجامعة أسوان، بدرجة 249.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم، بدرجة 249.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم، بدرجة 249.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف، بدرجة 248.

كلية الآداب بجامعة أسوان، بدرجة 248.

كلية الآداب بنات بجامعة عين شمس، بدرجة 248.

كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، بدرجة 248.

كلية الحقوق بجامعة حلوان، بدرجة 248.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج، بدرجة 248.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية، بدرجة 248.

كلية الإعلام شعبة رياضة بجامعة بني سويف، بدرجة 247.

كلية الآداب بجامعة العريش، بدرجة 247.

كلية التربية (تعليم ابتدائي) بجامعة بني سويف، بدرجة 247.

كلية التربية (طفولة) بجامعة جنوب الوادي، بدرجة 247.

كلية التربية رياضة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بدرجة 247.

كلية التربية النوعية رياض أطفال بالنوبارية، بدرجة 247.

كلية الحقوق بجامعة المنوفية بشبين الكوم، بدرجة 247.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي، قسم علوم حاسب رياضة، بدرجة 246.

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