لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة معرفة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 والتي تعتبر فرصة هامة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات في المرحلتين السابقتين، خاصة أن هذه المرحلة تمثل فرصة أخيرة للالتحاق بالتخصصات الأكاديمية المتبقية، حيث يتمكن الطلاب من اختيار من بين مجموعة من الكليات والمعاهد التي تتماشى مع نتائجهم وتطلعاتهم الأكاديمية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 بالتنسيقات والمؤشرات المتوقع إعلانها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، حيث تشمل الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية في شتى المجالات.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024

تشمل الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 مجموعة متنوعة من التخصصات، مثل كليات التربية بجميع فروعها، بما في ذلك التربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى كليات العلوم الإدارية والفنية وهي كالتالي:

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 ادبي

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 تربية تعليم ابتدائي: في محافظات مثل العريش، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 تربية طفولة: في العريش، وأسوان، وجنوب الوادي بالغردقة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 تربية رياضية: بنات في الإسكندرية، والزقازيق، وجنوب الوادي، وحلوان، وسوهاج، وطنطا، وقناة السويس بالإسماعيلية، وكفر الشيخ، ومدينة السادات.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 كليات العلوم الإدارية: معاهد العلوم الإدارية: التي تشمل تخصصات في الإدارة، نظم المعلومات، والإعلام.

كليات الفنون والتكنولوجيا:

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 تربية نوعية فنية: في طنطا، وعين شمس، وكفر الشيخ، ومطروح.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 تربية نوعية موسيقية: في الإسكندرية، والزقازيق، والقاهرة، والمنصورة، وسوهاج، وطنطا، وعين شمس، وكفر الشيخ.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي.

كلية الفندقة: في الأقصر.

كلية الفندقة: في الأقصر. الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 معاهد سياحة وفنادق: في الإسماعيلية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 كلية خدمة اجتماعية: في بورسعيد.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 معاهد مهنية وتطبيقية:

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 معاهد الإدارة والحاسب.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 معاهد السياحة والفنادق.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 معاهد الخدمة الاجتماعية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي علوم

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي علوم كلية المعهد العالي للفندقة بالأقصر (إيجوث)

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي علوم كلية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي علوم كلية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2024 علمي رياضة

كلية التربية الرياضية للبنات بالعريش

كلية التربية الرياضية للبنات بالمنصورة

كلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق

كلية التربية الرياضية للبنات بالمنيا

كلية التربية الرياضية للبنات ببني سويف

كلية التربية الرياضية للبنات بقناة السويس بالإسماعيلية

كلية التربية الرياضية للبنات بالإسكندرية

كلية التربية الرياضية للبنات بسوهاج

كلية التربية الرياضية للبنات بحلوان بالجزيرة

كلية التربية الرياضية للبنات ببورسعيد

كلية التربية الرياضية للبنات ببنها

كلية التربية الرياضية بالعريش

كلية التربية الرياضية للبنات بطنطا

كلية التربية الرياضية للبنات بأسوان

كلية التربية الرياضية للبنات بجنوب الوادي

متى يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة؟

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة في نهاية سبتمبر 2024، بعد انتهاء أعمال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

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