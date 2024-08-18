تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024.. مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وتعديلاتها، يبدأ العديد من الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 50% و55% فما فوق في البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، يرصدها لكم موقع " الموجز"

يتركز البحث بشكل خاص على طلاب الشعبة العلمية الذين كانوا يطمحون في دخول كليات القمة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

تبدأ المرحلة الثالثة من التنسيق عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس وتنتهي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

ارتفاع الحد الأدنى للشعبة العلمية:

كشفت المؤشرات الأولية عن ارتفاع في الحد الأدنى للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى لعام 2024، حيث بلغ 371 درجة أو أكثر بنسبة 90.48%. هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة عدد الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع تتراوح بين 95% و100%.

تباين في الحد الأدنى للشعب المختلفة:

سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية ارتفاعاً بنحو 9 درجات عن العام الماضي، في حين ارتفع الحد الأدنى للشعبة الهندسية بنحو 15 درجة. أما الشعبة الأدبية فقد شهدت انخفاضاً في الحد الأدنى بنحو 9 درجات، مما يعكس التغيرات في أعداد الطلاب وتوزيعهم بين التخصصات.

طلاب الثانوية العامة “ أرشيفية ”

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة من 55%:

فيما يلي قائمة تشمل الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 55% ضمن تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024:

• المعهد الفني التجاري بالزقازيق

• معهد العالي حاسبات ونظم التجمع الأول

• المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

• معهد العالي للحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس

• معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية

• المعهد العالي الكندي لتكنولوجيا إدارة التجمع الخامس

• المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية

• المعهد الفني التجاري بسوهاج

• معهد العالي لإدارة نظم كفر الشيخ

• المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

• معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط

• الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

مزيد من الكليات والمعاهد:

كما تتضمن القائمة عدداً كبيراً من الكليات والمعاهد الأخرى المنتشرة في مختلف المحافظات المصرية، مثل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في طيبة، والمعهد العالي للغات بأسوان، والمعهد العالي للإعلام بسموحة، وغيرها من الكليات التي تتيح للطلاب فرصاً واسعة لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

في ضوء هذه القائمة، يجد الطلاب الحاصلون على مجموع متواضع في الثانوية العامة فرصاً عديدة لتحقيق مستقبل أكاديمي واعد ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2024. من المهم مراجعة التخصصات المتاحة واختيار الأنسب وفقاً للميول الشخصية والقدرات الأكاديمية.

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