الآن تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم 2024| تفاصيل

الآن تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم 2024.. يشهد تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لعام 2024 اهتمامًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة، نظرًا لما تقدمه الكلية من فرص عمل متميزة في سوق العمل، وتستقبل الكلية الطلاب من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، وذلك تزامنًا مع انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات.

مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم 2024

بالاستناد إلى تنسيق العام الماضي 2023، جاءت مؤشرات القبول في بعض الجامعات على النحو التالي:

حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة (علوم): 366 درجة.

حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية (علوم): 365 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة (رياضة): 346 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها: 360 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات: 361 درجة.

ذكاء اصطناعي كفر الشيخ: 366 درجة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024، التي تتجه أعين العديد من طلاب الثانوية العامة إليها، كونها توفر العديد من فرص العمل داخل سوق العمل، وتقبل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم ورياضة، جاء ذلك بالتزامن مع تقديم الطلبات رغبات التسجيل في المرحلة الأولى.

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2024

حول مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2024 في الجامعات طبقاً لتنسيق العام الماضي 2023 جاءت على النحو الآتي:

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة علوم 366.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية علوم 365.0 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 346.0 درجة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

-كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج علوم 367.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس رياضة 343.0 درجة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية 2024

فيما يتعلق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي المتاحة في المرحلة الثانية طبقاً للعام الماضي جاءت على النحو الآتي

-كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

شروط الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي 2024

وجاءت شروط الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي 2024 كالتالي:

- برنامج الكلية العام لها توزيع جغرافي

-البرنامج الخاص لكلية الذكاء الاصطناعي ليس توزيع جغرافي متاح لجميع المحافظات.

-لا يوجد لكلية الذكاء الاصطناعي امتحان قدرات

- تقبل طلاب الثانوية العامة علمى علوم وعلمى رياضة والوافدين والشهادات المعادلة.

ـ كلية الذكاء الاصطناعي بها برنامج عام وبرنامج خاص بمصروفات.



الأوراق المطلوبة للتقديم فى كلية الذكاء الاصطناعي

- 6 صور شخصية 4×6.

- شهادة الثانوية العامة

- صورة البطاقة الشخصية.

- استمارة 2 جند.



كما يتوافر 26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بكليات الحاسبات والمعلومات المتاحة بالمرحلة الثانية طبقاً لتنسيق الكليات 2023 جاءت على النحو الآتي:

- حاسبات ومعلومات العريش علوم

-كلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

- كلية حاسبات ومعلومات قنا رياضة

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

- كلية حاسبات ومعلومات العريش رياضة

- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

-كلية حاسبات ومعلومات السويس علوم

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

-كلية حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

-كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

-كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

- كلية حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

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